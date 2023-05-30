Що знають українці про насильство у стосунках та де найчастіше з ним стикаються — опитування

В ідеальному світі не існує жорсткості, війни та насильства. Однак наш реальний і доводить, що попри великі потрясіння, деякі люди так і не можуть позбутися своєї хоч і звичної, але травматичної для інших поведінки.

U-Report Ukraine та громадська організація Ла Страда-Україна зробили опитування серед молоді щодо проблеми насильства у взаємостосунках.

На меті було виявити, наскільки актуальна ця проблема та до чого насильство зрештою може призвести.

Загальні результати опитування

Зрештою, 80,1% респондентів вважають проблему насильства у взаємостосунках актуальною сьогодні.

Крім того, 76% молоді не помічали збільшення випадків насильства у стосунках серед своїх однолітків та друзів, але все ж таки 24% респондентів відповіли ствердно.

Яка найбільш поширена форма насильства у взаємостосунках

З тих, хто все ж таки помітив негативну тенденцію, 82% відзначили наявність саме психологічного насильства.

11,6% зазначили, що найбільш поширеним є фізичне насильство. А ось чотири відсотки респондентів повідомили про сексуальне, а два відсотки — про економічне.

Що може спричинити ситуації насильства у взаємостосунках

53,4% респондентів зазначили, що головним фактором, який впливає на появу насильства, вважають збільшений рівень стресу та агресії.

Ще 51% вважає причиною — стереотипне мислення, 49% — алкоголь та наркотики, а 48% — домашнє насильство зі сторони батьків чи опікунів.

Також 41,5% респондентів зазначили, що причиною насильства може бути потреба показати свою владу. Ще 41% припускають, що причиною можуть бути гендерні норми та переконання (патріархальні цінності), а 37% відзначили, що проблемою може бути психічне здоровʼя.

На думку респондентів, найчастіше зіткнутись з насильством саме вдома. Так вважають 57% відповідачів.

56% респондентів вважають, що також це можливо у школі чи закладі вищої освіти. А 30% зазначили, що насильство можна найчастіше можна зустріти саме на вулиці.

Які можуть бути наслідки насильства у взаємостосунках

На думку 62% респондентів, найчастіше внаслідок насильства можуть виникнути тривога, страх та почуття вразливості. 56% відзначили погіршення психічного здоровʼя, 49% — депресію, а 45% — емоційну незахищеність.

Також одним з найважливіших наслідків насильства називають шкодування себе та суїцидальні думки. За цей варіант проголосували 43% відповідачів. Ще 38% відзначили незадовільний фізичний стан, 37% вказали проблеми з комунікацією, а 34% — неспроможність захистити себе.

Попри такі показники 61,7% респондентів не знає, куди потрібно звернутись у разі, якщо вони постраждали чи стали свідками насильства.

Також раніше ми розповідали про чат-бот, який може допомогти постраждалим від сексуального насилля під час війни.

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