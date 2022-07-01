Як почуваються українці після 4 місяців війни? Результати свіжого соціологічного опитування

Під час війни психологічний стан українців коливається від впевненості у собі та своїй країні до депресивних думок та апатії. Тому важливо регулярно досліджувати ментальне здоров’я наших громадян.

Соціологічна група Рейтинг провела вже 14 загальнонаціональних опитувань у рамках проекту Україна в умовах війни. Останнє відбулось 18-19 червня 2022 року. Дізнайся, яких висновків дійшли експерти.

Соціально-економічне становище громадян

Згідно з дослідженням, наразі в Україні зростає кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів, а з центральних — зменшується.

При цьому 87% опитаних висловлюють намір повернутися додому:

15% — найближчим часом.

24% — хочуть повернутися, але ще почекають.

48% — повернуться, але після закінчення війни.

8% — вже не повернуться додому.

Проте у порівнянні з квітнем, зростає кількість тих, хто повернеться після війни або ж взагалі не повернеться.

Щодо працевлаштування, то продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. Але третина опитуваних досі не працює. Найгірша ситуація в мешканців сходу, а найкраща — серед жителів центру та заходу.

Рівень життєстійкості

Українці надалі демонструють хороший рівень життєстійкості (3.8 з 5 балів), в який входить психологічна стійкість та підтримка фізичного здоров’я.

Попри деяке зниження рівня у порівнянні з минулим дослідженням, все ж це досить гарний результат.

Та найбільшими проблемами українців є втома та нестача повноцінного сну. Це природні реакції організму на стрес.

Загалом життєстійкість також залежить від:

Статі (чоловіки мають вищий рівень). Віку (літні люди мають нижчий рівень). Працевлаштування (зайняті люди почуваються краще ніж ті, хто не працює).

Цікаво також і те, що люди, які мають родичів на фронті, показують вищий рівень життєстійкості. Це можна пояснити відчуттям відповідальності за близьких, які знаходяться в потенційній небезпеці.

За результатами дослідження можна стверджувати, що в українців все ще вистачає фізичних та моральних сил жити під час війни, працювати, допомагати та боротись з ворогом.

Психологічне виснаження

Пік емоційного напруження в українців спостерігався на початку квітня. Але станом на червень психологічний стан поступово повертається до показників мирного часу.

Це пов’язано з емоційною адаптацією до війни та відносно стабілізованими обставинами для більшості громадян.

Найбільш виснаженими почуваються:

жінки;

мешканці зі сходу країни;

ті, хто не працює або на пенсії;

ті, хто змінив своє місце проживання;

ті, хто схильні до самообмежень під час війни.

Життя під час війни

Війна знищила всі відтінки життя та залишила лише чорно-білі. Люди, які знаходяться у відносній безпеці, часто стикаються з провиною вцілілого, постравматичним синдромом та іншими станами, які стають причиною зміни звичної поведінки.

Українці звинувачують себе за можливість жити “мирним” життям та обмежують себе у задоволеннях.

Так, 59% респондентів вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, і лише 36% намагаються повноцінно жити.

Найменш прийнятними вважаються дозвілля на природі, походи в ресторани та кафе, а також купівля дорогих продуктів і одягу.

Але більшість українців вважає, що ходити в спортзал, відвідувати салони краси та святкувати власний день народження є цілком нормальною поведінкою під час війни.

Прочитати детальний звіт соціологічного дослідження можна за посиланням.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад чотири місяці. Тому українці можуть відчувати моральне та фізичне виснаження. Психологиня Катерина Дорум розповіла, якою буває втома від війни та як її побороти.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!