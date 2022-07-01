Опитування

Як почуваються українці після 4 місяців війни? Результати свіжого соціологічного опитування

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Липня 2022, 09:00
Психологічний стан українців у червні 2022 - соціологічне дослідження
Фото: Unsplash

Більше новин
Imagine Dragons прапор україни
Нехай ваші сім’ї будуть у безпеці. Imagine Dragons знов підтримали Україну
Безпека в ТРЦ
Ховатися чи ні? Який урок надала нам трагедія у Кременчуці та які укриття пропонують ТЦ зараз
Сергіївка
Сергіївка Одеської області вночі зазнала потужних ракетних ударів, багато загиблих – усі подробиці
День архітектури
Від замків до театрів: вісім найкрасивіших архітектурних пам’яток України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Imagine Dragons прапор україни
Нехай ваші сім’ї будуть у безпеці. Imagine Dragons знов підтримали Україну
Безпека в ТРЦ
Ховатися чи ні? Який урок надала нам трагедія у Кременчуці та які укриття пропонують ТЦ зараз
Сергіївка
Сергіївка Одеської області вночі зазнала потужних ракетних ударів, багато загиблих – усі подробиці
День архітектури
Від замків до театрів: вісім найкрасивіших архітектурних пам’яток України

Відео
0:03:35
Безпека в ТРЦ

Ховатися чи ні? Який урок надала нам трагедія у Кременчуці та які укриття пропонують ТЦ зараз
Сергіївка
Сергіївка Одеської області вночі зазнала потужних ракетних ударів, багато загиблих – усі подробиці
Як почуваються українці після 4 місяців війни? Результати свіжого соціологічного опитування
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 липня
0:03:13
Перехоплені розмови російських військових від СБУ
Стріляють впритул з гармат та переїжджають тіла танками — жахливі зізнання окупантів у перехоплених розмовах
0:04:18
Дніпро
Піднімаю голову — летить ракета: наслідки прильотів у Дніпрі на фото та відео
0:04:05
евакуація
Джеймс Бонд по-українськи: історія команди, що евакуювала людей з Бучі та Ірпеня
0:01:54
СБУ викрила зловмисників
“Кар’єра” в окупаційній владі коштуватиме їм десяти років ув’язнення — СБУ викрила низку колаборантів
Пляжі Одеси не відкриватимуть: ДСНС
Цього року на море тільки дивитися: в ДСНС повідомили, що пляжі Одеси не відкриватимуть
Обстріл Амстора в Кременчуці - кого покарають за інцидент
Кременчуцька трагедія: обставини обстрілу, кого покарають за воєнний злочин та як зберегти собі життя в ТРЦ
Російські військові залишили острів Зміїний
Налякані, накивали п’ятами! Російські військові залишили Зміїний після атак ЗСУ
Більше відео
Тест про Конституцію України
Читати далі
Чи справді ти гортав Основний закон України? Пройди тест на знання Конституції

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь