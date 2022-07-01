Як почуваються українці після 4 місяців війни? Результати свіжого соціологічного опитування

Під час війни психологічний стан українців коливається від впевненості у собі та своїй країні до депресивних думок та апатії. Тому важливо регулярно досліджувати ментальне здоров’я наших громадян.
Соціологічна група Рейтинг провела вже 14 загальнонаціональних опитувань у рамках проекту Україна в умовах війни. Останнє відбулось 18-19 червня 2022 року. Дізнайся, яких висновків дійшли експерти.
Згідно з дослідженням, наразі в Україні зростає кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів, а з центральних — зменшується.
При цьому 87% опитаних висловлюють намір повернутися додому:
Проте у порівнянні з квітнем, зростає кількість тих, хто повернеться після війни або ж взагалі не повернеться.
Щодо працевлаштування, то продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. Але третина опитуваних досі не працює. Найгірша ситуація в мешканців сходу, а найкраща — серед жителів центру та заходу.
Українці надалі демонструють хороший рівень життєстійкості (3.8 з 5 балів), в який входить психологічна стійкість та підтримка фізичного здоров’я.
Попри деяке зниження рівня у порівнянні з минулим дослідженням, все ж це досить гарний результат.
Та найбільшими проблемами українців є втома та нестача повноцінного сну. Це природні реакції організму на стрес.
Та найбільшими проблемами українців є втома та нестача повноцінного сну. Це природні реакції організму на стрес.
Загалом життєстійкість також залежить від:
Цікаво також і те, що люди, які мають родичів на фронті, показують вищий рівень життєстійкості. Це можна пояснити відчуттям відповідальності за близьких, які знаходяться в потенційній небезпеці.
За результатами дослідження можна стверджувати, що в українців все ще вистачає фізичних та моральних сил жити під час війни, працювати, допомагати та боротись з ворогом.
Пік емоційного напруження в українців спостерігався на початку квітня. Але станом на червень психологічний стан поступово повертається до показників мирного часу.
Це пов’язано з емоційною адаптацією до війни та відносно стабілізованими обставинами для більшості громадян.
Найбільш виснаженими почуваються:
Війна знищила всі відтінки життя та залишила лише чорно-білі. Люди, які знаходяться у відносній безпеці, часто стикаються з провиною вцілілого, постравматичним синдромом та іншими станами, які стають причиною зміни звичної поведінки.
Українці звинувачують себе за можливість жити “мирним” життям та обмежують себе у задоволеннях.
Так, 59% респондентів вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, і лише 36% намагаються повноцінно жити.
Так, 59% респондентів вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, і лише 36% намагаються повноцінно жити.
Найменш прийнятними вважаються дозвілля на природі, походи в ресторани та кафе, а також купівля дорогих продуктів і одягу.
Але більшість українців вважає, що ходити в спортзал, відвідувати салони краси та святкувати власний день народження є цілком нормальною поведінкою під час війни.
Прочитати детальний звіт соціологічного дослідження можна за посиланням.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад чотири місяці. Тому українці можуть відчувати моральне та фізичне виснаження. Психологиня Катерина Дорум розповіла, якою буває втома від війни та як її побороти.
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