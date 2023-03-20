Майже третина дорослих жителів України взагалі не володіє іноземними мовами — опитування

Зараз знати якомога більшу кількість іноземних мов вважається як ніколи актуальним. Без знання хоча б англійської нікуди. Приймаючи на роботу, роботодавці не оминають питання про рівень володіння іноземними мовами, а діти починають їх вчити ще змалечку.

Який відсоток українців серед дорослого населення володіє іншими мовами, окрім української та російської, можна дізнатися за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Який відсоток українців володіє іноземними мовами

Згідно з результатами опитування, що проводилося методом онлайн-інтерв’ю упродовж грудня 2020 — січня 2023 року, 68% українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто-густо вони є поверхневими.

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Так 51% опитаних вказали, що мають деякі знання англійської мови, але за більш детального аналізу лише 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівнях.

32% громадян зазначили, що не володіють жодною іноземною мовою.

Якими мовами володіють українці певною мірою

За даними опитування, 51% українців знають англійську мову, польську — 22%, німецьку — 14%, французьку — 7%, іспанську — 3%, угорську — 2%, турецьку — 1%. Жодною з перелічених мов не володіють 32% опитаних.

Які чинники заохочують українців до вивчення іноземних мов

У трійці стимулів українці вказали такі чинники:

Більші можливості для подорожей — 43%. Цікавість до вивчення іноземних мов — 36%. Різноманітніше дозвілля (книги/фільми/музика) — 33%.

Які бар’єри стримують від вивчення іноземних мов

Найпопулярнішими чинниками, що стримують від вивчення іноземних мов, українці вказали:

Брак часу — 38%. Наявність більш важливих життєвих пріоритетів — 34%. Брак фінансів — 33%.

Раніше ми розповідали, кому найбільше довіряють українці.

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