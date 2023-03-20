Майже третина дорослих жителів України взагалі не володіє іноземними мовами — опитування

Зараз знати якомога більшу кількість іноземних мов вважається як ніколи актуальним. Без знання хоча б англійської нікуди. Приймаючи на роботу, роботодавці не оминають питання про рівень володіння іноземними мовами, а діти починають їх вчити ще змалечку.
Який відсоток українців серед дорослого населення володіє іншими мовами, окрім української та російської, можна дізнатися за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з результатами опитування, що проводилося методом онлайн-інтерв’ю упродовж грудня 2020 — січня 2023 року, 68% українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто-густо вони є поверхневими.
Так 51% опитаних вказали, що мають деякі знання англійської мови, але за більш детального аналізу лише 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівнях.
Так 51% опитаних вказали, що мають деякі знання англійської мови, але за більш детального аналізу лише 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівнях.
32% громадян зазначили, що не володіють жодною іноземною мовою.
Фото: сайт КМІС
За даними опитування, 51% українців знають англійську мову, польську — 22%, німецьку — 14%, французьку — 7%, іспанську — 3%, угорську — 2%, турецьку — 1%. Жодною з перелічених мов не володіють 32% опитаних.
У трійці стимулів українці вказали такі чинники:
Найпопулярнішими чинниками, що стримують від вивчення іноземних мов, українці вказали:
Раніше ми розповідали, кому найбільше довіряють українці.
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