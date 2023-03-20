Опитування

Майже третина дорослих жителів України взагалі не володіє іноземними мовами — опитування

Богдана Макалюк, редакторка сайту Діана Просяник, практикантка сайту 20 Березня 2023, 15:00
яка частка українців володіють іноземними мовами
Фото: Unsplash

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