Це їхнє державне самогубство. Про що говорив Зеленський у новому зверненні

Президент України Володимир Зеленський на 28 день спротиву виступив з черговим зверненням щодо війни України проти російських окупантів.

– 24 березня — місяць нашого спротиву. Героїчного спротиву Української держави, українського народу безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашому захисту від намагання нас знищити. Стерти з лиця землі, — почав звернення президент.

Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Про те, яка вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя. Дає життю сенс.

Але їх багато! Окупантів все ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей.

Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством.

Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень – університети, житлові квартали… Що завгодно! Російські війська не знають межі зла, — додав президент.

– Ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України, на підтримку свободи. Але війна триває.

Терор проти мирних людей триває. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям і кожній вільній людині на землі.

Тому я прошу вас виступити проти війни, — звернувся Зеленський до європейців.

До чого ще закликав Володимир Зеленський та з чим звернувся до росіян, дивись у відеозверненні.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про плани Росії та пояснив, якою є загроза початку повномасштабної участі білоруських збройних сил у війні Росії проти України.