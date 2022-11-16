Перший день G20: про що говорили учасники Великої двадцятки

Саміт G20 триває: лідери зібралися вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після масованого ракетного обстрілу України очікування від цієї зустрічі у всіх дуже великі.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба чекає від саміту Великої двадцятки реакції на масований ракетний удар Росії по Україні 15 листопада. Про це він повідомив у Twitter.

Журналістам стало відомо, що містить проект майбутньої декларації саміту. Як повідомляє агентство Reuters, більшість членів різко засудили війну в Україні й наголосили, що вона завдає велетенських страждань українцям, а також є джерелом економічних та гуманітарних проблем у світі.

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— Мир — це глобальна цінність. Те, що важливо для кожної людини на землі. Настав час припинити руйнівну війну Росії проти України, — з такими словами президент Володимир Зеленський звернувся онлайн до країн Великої двадцятки.

Та у промові говорив “Великої дев’ятнадцятки”, натякаючи, що країну-агресора варто виключити зі списку.

— Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю, — додав Зеленський. — Українці поважають правила, і ми — люди слова, і наша країна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив.

Сполучені Штати вкотре запевнили, що будуть підтримувати український народ і надаватимуть необхідне озброєння для зміцнення позицій.

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що світ поважає позицію Зеленського та всього українського народу.

— Ми переконаємося, що президент Зеленський буде у найкращій позиції, щоб самостійно визначити, як виглядає цей справедливий мир, і якщо і коли він буде готовий вести переговори, як виглядатимуть умови цих переговорів, це буде його рішенням. І ми це поважаємо.

Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він, його армія має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів.

Реакція Путіна

Росія опинилася під дипломатичним тиском у перший день саміту країн G20, що відбувається в Індонезії. Путін туди поїхати побоявся — відрядив міністра закордонних справ Лаврова.

Західні лідери продовжують наполягати — Росія має припинити війну, а також всі види шантажу — ядерного, енергетичного і продовольчого. Учасники саміту наголошують: розв’язана Кремлем війна шкодить усій планеті.

Німецький канцлер Олаф Шольц сказав: найкращий спосіб відновлення світової економіки — закінчення війни в Україні. Це є частиною спільної позиції Європи.

— Російська війна впливає на всіх нас, незалежно від того, де ми живемо — від Європи до Африки чи Близького Сходу. І єдиний найкращий спосіб подолати гостру продовольчу та енергетичну кризу — це щоб Росія припинила цю безглузду війну та поважала статут ООН, — заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Індія та Китай — традиційно стриманіші. Однак і вони рішучі в неприпустимості застосування ядерної зброї. Наполягають на мирному врегулюванні, але висловлюються при цьому завуальовано.

Залишається інтрига, яким буде спільне комюніке за підсумками саміту, яке офіційно почали обговорювати вже сьогодні.

У проекті документа на 16 сторінок, зокрема, йдеться, що більшість членів G20 різко засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань та посилює проблеми у світовій економіці. А сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни.

Разом з тим світ розуміє, що війна Росії вже давно перетнула кордони багатьох інших країн. Учорашній ракетний удар по Польщі — цьому доказ. Читай подробиці, що сталося у прикордонному з Україною Любліні та яка реакція світу на такі дії РФ.

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