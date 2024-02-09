Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 9 лютого 2024 відміряє, як плине час — у днях боротьби, відвойованих сантиметрах рідної землі, звільнених чи втрачених життях українських людей.

Щосекундно вона закріплює досягнення українських захисників на одному фронті, поки на іншому — змиває їхні здобутки зливами й випалює пам’ять пекельним полум’ям тяжких битв.

Будь-якої миті вони можуть помінятись місцями. Та щоб перевага завжди була на боці ЗСУ, підтримка їхніх дій усіма можливими способами — не вибір, а обов’язок кожного громадянина. Адже лише у єдності здобувається свобода.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська досягли підтверджених успіхів на захід від Горлівки та в районі кордону Донецько-Запорізької області в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.

Водночас російська окупаційна влада продовжує мілітаризацію українських дітей та молоді на окупованих територіях України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 52 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області, Стара Гута, Бачівськ, Волфине, Кіндратівка, Миропілля, Грабовське, Попівка Сумської області, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак в районі населеного пункту Авдіївка та ще п’ять атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Очеретине, Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 11 разів намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито атаку західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено одну безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося місто Херсон та населені пункти Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Червоний Маяк Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох складах боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

Російські окупанти продовжують порушувати правила та звичаї ведення війни. Читай, як у “ДНР” провели нове судилище над українськими військовополоненими.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.