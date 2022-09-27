Жертвою може стати кожна — психологиня розповіла, хто з жінок потерпає від аб’юзу

Стосунки у парі — це завжди робота двох. Чітких інструкцій, як “правильно” любити, не існує. Однак психологи запевняють: у здорових стосунках партнер ніколи не заподіє вам шкоди навмисно.
Адже найбільш уразливими ми стаємо поряд із коханою людиною, якій про наші слабкості й секрети відомо більше за інших.
На жаль, трапляється, що саме цим і користується партнер, вдаючись до маніпуляцій та шантажу. Тоді й виявляється, що він — аб’юзер, який прагне будувати стосунки так, як зручно лише йому.
Потрапити в таку ситуацію може будь-яка жінка, але в суспільстві часто з цим не погоджуються. Висловлюючи думку, що жертвами емоційного чи фізичного насилля стають лише не впевнені у собі жінки. Слідом за якою лунає: “Жінка, яка любить себе, не стане жертвою аб’юзу!”
“А ось і ні!” — запевняє у своєму Instagram психологиня Ольга Василенко.
Вона говорить: заяви про те, що жінка зі здоровою самооцінкою ніколи не терпітиме зневажливого ставлення до себе, — небезпечний самообман.
Ви забуваєте, що любов до себе — стан не статичний. Ви забуваєте, що жоден аб’юз не починається з удару кулаком по обличчю, — зауважує фахівчиня.
Ви забуваєте, що любов до себе — стан не статичний. Ви забуваєте, що жоден аб’юз не починається з удару кулаком по обличчю, — зауважує фахівчиня.
І пояснює, що самооцінка навіть дуже впевненої у собі жінки може ослабнути, якщо спершу її носять на руках, а далі починають “під’їдати” фразами: “ось тут підправ трішки”, “дещо тут зміни”.
Особливо коли такі “сповіщення” лунають з уст аб’юзера під виглядом добрих намірів та порад на благо.
Ольга Василенко наголошує, кожна жінка може зіткнутися з аб’юзом.
– Не тому, що з нами щось не так, а тому, що він просто існує. Не тому, що ми себе не любимо і зовсім не тому, що маємо проблеми із самооцінкою. Це взагалі “так не працює”, – додає вона.
– Не тому, що з нами щось не так, а тому, що він просто існує. Не тому, що ми себе не любимо і зовсім не тому, що маємо проблеми із самооцінкою. Це взагалі “так не працює”, – додає вона.
Натомість, як зауважує психологиня, насамперед потрібно думати, як розпізнати аб’юз і вибратися з нездорових стосунків.
Якщо ви стали жертвою фізичного насилля, фахівці ГО Ла-Страда Україна радять:
Зауважте, кримінальна відповідальність за домашнє насильство настає тоді, коли доведена його систематичність — три і більше офіційних звернень.
Знайдіть прихисток у разі небезпеки — будинок близьких або шелтер (притулок) для жертв домашнього насилля. Інформацію щодо їх розташування можна дізнатися за номером 116 123.
А якщо ви зважили всі “за” та “проти” й вирішили, що настав час “відпустити” одне одного, радимо почитати, як правильно завершувати стосунки.