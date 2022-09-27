Жертвою може стати кожна — психологиня розповіла, хто з жінок потерпає від аб’юзу

Стосунки у парі — це завжди робота двох. Чітких інструкцій, як “правильно” любити, не існує. Однак психологи запевняють: у здорових стосунках партнер ніколи не заподіє вам шкоди навмисно.

Адже найбільш уразливими ми стаємо поряд із коханою людиною, якій про наші слабкості й секрети відомо більше за інших.

На жаль, трапляється, що саме цим і користується партнер, вдаючись до маніпуляцій та шантажу. Тоді й виявляється, що він — аб’юзер, який прагне будувати стосунки так, як зручно лише йому.

Потрапити в таку ситуацію може будь-яка жінка, але в суспільстві часто з цим не погоджуються. Висловлюючи думку, що жертвами емоційного чи фізичного насилля стають лише не впевнені у собі жінки. Слідом за якою лунає: “Жінка, яка любить себе, не стане жертвою аб’юзу!”

“А ось і ні!” — запевняє у своєму Instagram психологиня Ольга Василенко.

Вона говорить: заяви про те, що жінка зі здоровою самооцінкою ніколи не терпітиме зневажливого ставлення до себе, — небезпечний самообман.

Ви забуваєте, що любов до себе — стан не статичний. Ви забуваєте, що жоден аб’юз не починається з удару кулаком по обличчю, — зауважує фахівчиня.

І пояснює, що самооцінка навіть дуже впевненої у собі жінки може ослабнути, якщо спершу її носять на руках, а далі починають “під’їдати” фразами: “ось тут підправ трішки”, “дещо тут зміни”.

Особливо коли такі “сповіщення” лунають з уст аб’юзера під виглядом добрих намірів та порад на благо.

Ольга Василенко наголошує, кожна жінка може зіткнутися з аб’юзом.

– Не тому, що з нами щось не так, а тому, що він просто існує. Не тому, що ми себе не любимо і зовсім не тому, що маємо проблеми із самооцінкою. Це взагалі “так не працює”, – додає вона.

Натомість, як зауважує психологиня, насамперед потрібно думати, як розпізнати аб’юз і вибратися з нездорових стосунків.

Якщо ви стали жертвою фізичного насилля, фахівці ГО Ла-Страда Україна радять:

зверніться до поліції за номером 102 або з письмовою заявою до управління у вашому регіоні. Також можна попросити, щоб приїхала спеціальна мобільна група з протидії домашньому насильству (якщо така є у вашому районі/населеному пункті).

Зауважте, кримінальна відповідальність за домашнє насильство настає тоді, коли доведена його систематичність — три і більше офіційних звернень.

Розкажіть про ситуацію людям, яким довіряєте: родичам, друзям, сусідам.

Знайдіть прихисток у разі небезпеки — будинок близьких або шелтер (притулок) для жертв домашнього насилля. Інформацію щодо їх розташування можна дізнатися за номером 116 123.

Заховайте в надійному місці гроші, паспорт та інші необхідні документи (медичні довідки, документи дітей тощо). Підготуйте запасний одяг і ліки.

Попередьте сусідів і попросіть їх викликати 102, якщо вони почують підозрілі крики чи стук.

Якщо ви зазнали фізичного насильства, викличте швидку чи зверніться до медустанови, а також до поліції. Попросіть дати вам скерування на судово-медичну експертизу (СМЕ). Це допоможе визначить ступінь тяжкості побоїв і відповідальності кривдника — адміністративну чи кримінальну.

Не будьте байдужими до людської біди.

А якщо ви зважили всі “за” та “проти” й вирішили, що настав час “відпустити” одне одного, радимо почитати, як правильно завершувати стосунки.