Жертвой может стать каждая — психолог рассказала, кто из женщин страдает от абьюза

Отношения в паре — это всегда работа двоих. Четких инструкций, как “правильно” любить, не существует. Однако психологи утверждают: в здоровых отношениях партнер никогда не причинит вам вреда умышленно.
Ведь наиболее уязвимыми мы становимся рядом с любимым человеком, которому о наших слабостях и секретах известно больше других.
К сожалению, случается, что именно этим и пользуется партнер, прибегая к манипуляциям и шантажу. Тогда и оказывается, что он — абьюзер, стремящийся строить отношения так, как удобно только ему.
Попасть в такую ситуацию может любая женщина, но в обществе часто это поддают сомнению. Выражая мнение, что жертвами эмоционального или физического насилия становятся только неуверенные в себе женщины. Следом за тем звучит: “Женщина, которая любит себя, не станет жертвой абьюза!”
“А вот и нет!” – утверждает в своем Instagram психолог Ольга Василенко.
Она говорит: заявления о том, что женщина со здоровой самооценкой никогда не будет терпеть пренебрежительного отношения к себе, — опасный самообман.
Вы забываете, что любовь к себе — состояние не статическое. Вы забываете, что ни один абьюз не начинается с удара кулаком по лицу, — отмечает експерт.
Вы забываете, что любовь к себе — состояние не статическое. Вы забываете, что ни один абьюз не начинается с удара кулаком по лицу, — отмечает експерт.
И объясняет, что самооценка даже очень уверенной в себе женщины может ослабнуть, если сначала ее носят на руках, а дальше — начинают “подъедать” фразами: “вот тут поправь немножко”, “кое-что здесь поменяй”.Особенно, когда такие “уведомления” звучат из уст абьюзера под видом добрых намерений и советов во благо.
Такие рассуждения кроме того, что приучают женщину думать, как жертва (сама виновата, не научилась себя любить — вот и “попалась”), опасны еще и тем, что смещают фокус ее внимания. Женщина начинает думать не о том, что такое абьюз и как из него выйти, а как полюбить себя, чтобы не стать его жертвой.
Ольга Василенко отмечает, каждая женщина может столкнуться с абьюзом.
Не потому, что с нами что-то не так, а потому, что он просто существует. Не потому, что мы себя не любим и совсем не потому, что у нас проблемы с самооценкой. Это вообще “так не работает”, — добавляет она.
Не потому, что с нами что-то не так, а потому, что он просто существует. Не потому, что мы себя не любим и совсем не потому, что у нас проблемы с самооценкой. Это вообще “так не работает”, — добавляет она.
В то же время, как отмечает психолог, прежде всего нужно думать о том, как распознать абьюз и выбраться из нездоровых отношений.
Если вы стали жертвой физического насилия, специалисты ОО Ла-Страда Україна советуют:
Примите во внимание, что уголовная ответственность за домашнее насилие наступает тогда, когда доказана его систематичность — три и более официальных обращений.
Если же вы взвесили все “за” и “против” и решили, что пора “отпустить” друг друга, советуем почитать, как правильно заканчивать отношения.