Жертвой может стать каждая — психолог рассказала, кто из женщин страдает от абьюза

Отношения в паре — это всегда работа двоих. Четких инструкций, как “правильно” любить, не существует. Однако психологи утверждают: в здоровых отношениях партнер никогда не причинит вам вреда умышленно.

Ведь наиболее уязвимыми мы становимся рядом с любимым человеком, которому о наших слабостях и секретах известно больше других.

К сожалению, случается, что именно этим и пользуется партнер, прибегая к манипуляциям и шантажу. Тогда и оказывается, что он — абьюзер, стремящийся строить отношения так, как удобно только ему.

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Попасть в такую ​​ситуацию может любая женщина, но в обществе часто это поддают сомнению. Выражая мнение, что жертвами эмоционального или физического насилия становятся только неуверенные в себе женщины. Следом за тем звучит: “Женщина, которая любит себя, не станет жертвой абьюза!”

“А вот и нет!” – утверждает в своем Instagram психолог Ольга Василенко.

Она говорит: заявления о том, что женщина со здоровой самооценкой никогда не будет терпеть пренебрежительного отношения к себе, — опасный самообман.

Вы забываете, что любовь к себе — состояние не статическое. Вы забываете, что ни один абьюз не начинается с удара кулаком по лицу, — отмечает експерт.

И объясняет, что самооценка даже очень уверенной в себе женщины может ослабнуть, если сначала ее носят на руках, а дальше — начинают “подъедать” фразами: “вот тут поправь немножко”, “кое-что здесь поменяй”.

Особенно, когда такие “уведомления” звучат из уст абьюзера под видом добрых намерений и советов во благо.

Такие рассуждения кроме того, что приучают женщину думать, как жертва (сама виновата, не научилась себя любить — вот и “попалась”), опасны еще и тем, что смещают фокус ее внимания. Женщина начинает думать не о том, что такое абьюз и как из него выйти, а как полюбить себя, чтобы не стать его жертвой.

Ольга Василенко отмечает, каждая женщина может столкнуться с абьюзом.

Не потому, что с нами что-то не так, а потому, что он просто существует. Не потому, что мы себя не любим и совсем не потому, что у нас проблемы с самооценкой. Это вообще “так не работает”, — добавляет она.

В то же время, как отмечает психолог, прежде всего нужно думать о том, как распознать абьюз и выбраться из нездоровых отношений.

Если вы стали жертвой физического насилия, специалисты ОО Ла-Страда Україна советуют:

обратитесь в полицию по номеру 102 или с письменным заявлением в управление в вашем регионе. Также можно попросить, чтобы приехала специальная мобильная группа по противодействию домашнему насилию (если такая есть в вашем районе/населённом пункте).

Примите во внимание, что уголовная ответственность за домашнее насилие наступает тогда, когда доказана его систематичность — три и более официальных обращений.

Расскажите о ситуации людям, которым вы доверяете: родственникам, друзьям, соседям.

Найдите убежище в случае опасности — дом близких или шелтер (убежище) для жертв домашнего насилия. Информацию об их расположении можно узнать по номеру 116 123 .

. Храните в надежном месте деньги, паспорт и другие необходимые документы (медицинские справки, документы детей и т.п.). Подготовьте запасную одежду и лекарства.

Предупредите соседей и попросите их вызвать 102, если услышат подозрительные крики или стук.

Если вы подверглись физическому насилию, вызовите скорую или обратитесь в медучреждение, а также в полицию. Попросите дать вам направление на судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ). Это поможет определить степень тяжести побоев и ответственности обидчика — административную или уголовную.

Не будьте равнодушны к беде других людей.

Если же вы взвесили все “за” и “против” и решили, что пора “отпустить” друг друга, советуем почитать, как правильно заканчивать отношения.