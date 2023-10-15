Онкологія у дитини: що робити та куди звертатися, якщо малечі діагностували рак

Жоден батько чи мати не готові почути діагноз, пов’язаний з онкологією, для своєї дитини. Слово рак викликає страх, а в серцях родичів з’являються сум та невпевненість. Але в сучасному світі з його медичними нововведеннями та технологіями, є шанс на одужання, навіть коли діагноз здається жорстоким.

Важливо знати, де і як отримати кваліфіковану медичну допомогу, щоб максимізувати ці шанси. І про це детально розповіла президентка БФ Запорука Наталія Оніпко для УП. Життя.

Втішний факт: у 60% дитячий рак виліковний, а якісне лікування можна отримати як в Україні, так і за кордоном.

Якщо вам повідомляють про онкологічний діагноз вашої дитини, важливо негайно розпочати лікувальний процес. Наступні рекомендації призначені для батьків, які знаходяться у розпачі та не впевнені в наступних кроках:

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Що робити, якщо дитині діагностували рак

Передусім зверніться з дитиною до сімейного лікаря, щоб отримати електронне направлення для консультації зі спеціалістом. Як тільки ви отримаєте направлення, негайно зв’яжіться з медичним закладом, що спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань, для узгодження дати та часу візиту. Це можна зробити онлайн, телефоном або особисто в лікарні. Коли будете збиратися до лікаря, обов’язково візьміть із собою е-направлення, свідоцтво про народження дитини та паспорти батьків. Якщо вам доведеться залишитися на додаткові дні через консультації чи обстеження, заздалегідь подбайте про місце проживання. У Києві рекомендуємо звертатися до фонду Запорука або, з 1 листопада 2023, до Центру Дача, який надає безкоштовне житло для родин у період обстежень та лікування. Якщо ти чи твоя дитина відчуваєте навантаження та потребуєте психологічної підтримки, БФ Запорука пропонує безкоштовні консультації за номером 0 800 400 023.

Де лікують рак у дітей в Україні

Національний інститут раку у Києві;

НДСЛ Охматдит у Києві;

Західноукраїнський дитячий медичний центр у Львові.

Звертай увагу на рекомендації спеціалістів і завжди будь у взаємодії з лікарями, що надають допомогу твоїй дитині.

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