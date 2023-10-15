Онкологія у дитини: що робити та куди звертатися, якщо малечі діагностували рак

Жоден батько чи мати не готові почути діагноз, пов’язаний з онкологією, для своєї дитини. Слово рак викликає страх, а в серцях родичів з’являються сум та невпевненість. Але в сучасному світі з його медичними нововведеннями та технологіями, є шанс на одужання, навіть коли діагноз здається жорстоким.
Важливо знати, де і як отримати кваліфіковану медичну допомогу, щоб максимізувати ці шанси. І про це детально розповіла президентка БФ Запорука Наталія Оніпко для УП. Життя.
Втішний факт: у 60% дитячий рак виліковний, а якісне лікування можна отримати як в Україні, так і за кордоном.
Втішний факт: у 60% дитячий рак виліковний, а якісне лікування можна отримати як в Україні, так і за кордоном.
Якщо вам повідомляють про онкологічний діагноз вашої дитини, важливо негайно розпочати лікувальний процес. Наступні рекомендації призначені для батьків, які знаходяться у розпачі та не впевнені в наступних кроках:
Звертай увагу на рекомендації спеціалістів і завжди будь у взаємодії з лікарями, що надають допомогу твоїй дитині.
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