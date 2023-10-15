Онкология у ребенка: что делать и куда обращаться, если малышу диагностировали рак

Ни один родитель не готов услышать диагноз, связанный с онкологией, для своего ребенка. Слово рак вызывает страх, а в сердцах родственников появляются печаль и неуверенность. Но в современном мире с его медицинскими новшествами и технологиями, есть шанс на выздоровление, даже когда диагноз кажется жестоким.

Важно знать, где и как получить квалифицированную медицинскую помощь, чтобы максимизировать эти шансы. И об этом подробно рассказала президент БФ Запорука Наталья Онипко для УП. Життя.

Утешительный факт: в 60% детский рак излечим, а качественное лечение можно получить как в Украине, так и за рубежом.

Если вам сообщают об онкологическом диагнозе вашего ребенка, важно немедленно начать лечебный процесс. Следующие рекомендации предназначены для родителей, которые находятся в отчаянии и не уверены в следующих шагах:

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Что делать, если ребенку диагностировали рак

Прежде всего обратись с ребенком к семейному врачу, чтобы получить электронное направление для консультации со специалистом. Как только ты получишь направление, немедленно свяжись с медицинским учреждением, специализирующимся на лечении онкологических заболеваний, для согласования даты и времени визита. Это можно сделать онлайн, по телефону или лично в больнице. Когда будешь собираться к врачу, обязательно возьми с собой е-направление, свидетельство о рождении ребенка и паспорта родителей. Если тебе придется остаться на дополнительные дни из-за консультаций или обследования, заранее позаботься о месте проживания. В Киеве рекомендуем обращаться в фонд Запорука или, с 1 ноября 2023, в Центр Дача, который предоставляет бесплатное жилье для семей в период обследований и лечения. Если ты или твой ребенок чувствуете нагрузку и нуждаетесь в психологической поддержке, БФ Запорука предлагает бесплатные консультации по телефону 0 800 400 023.

Где лечат рак у детей в Украине

Национальный институт рака в Киеве;

НДСБ Охматдет в Киеве;

Западноукраинский детский медицинский центр во Львове.

Обращай внимание на рекомендации специалистов и всегда будь во взаимодействии с врачами, оказывающими помощь твоему ребенку.

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