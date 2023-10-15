Онкология у ребенка: что делать и куда обращаться, если малышу диагностировали рак

Ни один родитель не готов услышать диагноз, связанный с онкологией, для своего ребенка. Слово рак вызывает страх, а в сердцах родственников появляются печаль и неуверенность. Но в современном мире с его медицинскими новшествами и технологиями, есть шанс на выздоровление, даже когда диагноз кажется жестоким.
Важно знать, где и как получить квалифицированную медицинскую помощь, чтобы максимизировать эти шансы. И об этом подробно рассказала президент БФ Запорука Наталья Онипко для УП. Життя.
Утешительный факт: в 60% детский рак излечим, а качественное лечение можно получить как в Украине, так и за рубежом.
Утешительный факт: в 60% детский рак излечим, а качественное лечение можно получить как в Украине, так и за рубежом.
Если вам сообщают об онкологическом диагнозе вашего ребенка, важно немедленно начать лечебный процесс. Следующие рекомендации предназначены для родителей, которые находятся в отчаянии и не уверены в следующих шагах:
Обращай внимание на рекомендации специалистов и всегда будь во взаимодействии с врачами, оказывающими помощь твоему ребенку.
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