Чому генератор не можна заправляти, коли він працює — відповідає ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час використання генераторів та опалювальних приладів — деталі в нашому матеріалі.

Що буде, якщо заправляти працюючий генератор

Директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький під час брифінгу наголосив, що заправляти генератор, який працює, категорично заборонено.

Потрапляння палива на розжарену поверхню двигуна може миттєво спричинити пожежу, тому дозаправлення слід проводити лише після вимкнення пристрою та його повного охолодження. Також фахівець порадив залучати професійні організації для обслуговування обладнання, оскільки самостійні дії без відповідних знань часто призводять до помилок.

Окрему увагу рятувальники приділили зберіганню палива. Представник ДСНС застеріг від практики розміщення каністр безпосередньо на генераторі або у житлових приміщеннях.

Спроби зігріти пальне на теплому корпусі працюючого агрегату є надзвичайно небезпечними. Паливо варто тримати на безпечній відстані від джерел тепла, а за можливості — користуватися послугами професійного підвозу.

Щодо пічного опалення, Вітовецький нагадав про обов’язкове використання металевого листа під топковим отвором та дотримання дистанції до меблів не менше ніж один метр з чвертю.

Для розпалювання печі забороняється застосовувати легкозаймисті речовини, а на самих печах та електроприладах не можна сушити одяг. Крім того, не рекомендується встановлювати антени чи радіопередавачі на димоходах та дахах будинків.

Наприкінці виступу представник відомства закликав не перевіряти витоки газу за допомогою відкритого вогню та в жодному разі не довіряти використання газових приладів дітям.

