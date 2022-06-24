Боїшся грому та блискавки? Розкажемо, як захистити себе під час грози

Настав час літніх гроз. Нині українців можуть лякати грім та блискавка більше, ніж будь-коли. Адже звуки грому схожі на вибухи.

Проте негода й раніше могла приносити збитки людям і навіть загрожувати життю. Тому ми розкажемо, як захистити себе під час грози та що робити, якщо у людину влучила блискавка.

Як поводитися та де ховатися під час грози

Ще з дитячого віку ми знаємо, що під час грози не можна ховатися під високими деревами, особливо на відкритій місцевості. Якщо ж крім дерев навколо нічого немає, треба знайти ті, що ростуть разом, а не поодинокі.

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Обов’язково оглянути місцевість на сліди від потрапляння блискавки. Якщо вони є, то ґрунт там має високу електропровідність і шанси постраждати від блискавки значно більші.

Під час грози можна заховатися під вербою чи кленом, але в жодному разі не під дубом, сосною тощо. Блискавка дуже рідко влучає в чагарники, тож бажано ховатися біля кущів.

Під час негоди не варто підходити до металевих парканів. Не можна бігати.

Також ми неодноразово чули: якщо загроза застала тебе в полі, треба лягти на землю. Але коли блискавка вдаряє в землю, вона може посилати електричний струм на відстань до 30 м по поверхні. Тому на землі тебе може вдарити цим струмом.

Найкраще — сісти навпочіпки, нахиливши голову до колін, і затиснути вуха долонями. Так ти перебуваєш близько до землі, але при цьому не торкаєшся її. Але це крайній випадок і краще знайти нормальний прихисток.

Під час грози не варто їздити на велосипеді чи мотоциклі, адже метал притягує блискавку. Проте в автомобілі ти будеш у безпеці. Не забудь зняти з даху авто металеві антени.

Якщо гроза застала тебе біля водойми, то відійди від неї на 100 м. Не можна купатися чи плавати в човні.

Не варто ховатися від блискавки групою людей, навіть по двоє, щоб удар не загрожував усім одразу.

Як допомогти людині, яку вдарило блискавкою

Не бійся надавати допомогу людині, яку вдарила блискавка. Це тільки міф, що тебе вдарить струмом, якщо торкнешся її. Людина має високі шанси вижити після удару, але треба швидко їй допомогти.

Основний струм блискавки часто проходить по поверхні тіла. В місцях входу і виходу електричного розряду можуть утворитися опіки тканин, що нагадують опіки третього – четвертого ступеня.

Іноді на шкірі залишаються розгалужені червоні смуги.

Шанси на виживання постраждалого значно підвищуються, якщо поряд є людина, яка вміє робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Все тому, що часто під час удару блискавкою у людини зупиняється серце й вона виглядає мертвою, але її можна врятувати.

Насамперед, якщо є змога, виклич швидку допомогу. Далі поклади постраждалого на тверду поверхню. Почни робити штучне дихання та непрямий масаж серця.

Не закопуй людину в землю. Існує міф про те, що земля “витягує струм”, але насправді вона є хорошим провідником і ти тільки витратиш дорогоцінний час.

Найпопулярніший міф про блискавку

Блискавка ніколи не влучає двічі в одне місце! Не раз чув(-ла) таке? Проте блискавка може вдарити скільки завгодно разів в будь-яке місце.

Одним з найяскравіших доказів є Empire State Building на Манхеттені. Колись хмарочос використовували як лабораторію блискавок через його здатність притягувати електрику. Будівлю вражає блискавкою десь від 25 до 100 разів за рік.

Нині для українців існує загрози не тільки від грому та блискавок, а й від російських обстрілів. Раніше ми розповідали, як захистити себе у квартирі під час ракетних обстрілів.

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