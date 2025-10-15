Чи може військовослужбовець бути ФОП у 2025: правила та обмеження

Закон України Про військовий обов’язок і військову службу прямо не забороняє військовослужбовцям займатися бізнесом. Однак інший закон — Про запобігання корупції — встановлює певні обмеження.

Тож чи може військовослужбовець бути ФОП — розбираємось у матеріалі.

Чи може військовослужбовець бути ФОП

Згідно зі статтею 25 закону Про запобігання корупції, певним категоріям військовослужбовців не можна займатися іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, крім їхньої основної служби.

Таке правило діє для того, щоб уникнути конфлікту інтересів і забезпечити чесне виконання службових обов’язків.

Військовослужбовець не може бути ФОП, якщо він:

військова посадова особа;

працівник штатних військово-лікарських комісій.

Цим категоріям військовослужбовців заборонено поєднувати службу з будь-якою іншою діяльністю, пов’язаною із бізнесом.

Пояснимо, що військові посадові особи — це ті військовослужбовці, які займають керівні або адміністративні посади. Тобто організовують роботу інших, приймають управлінські рішення або відповідають за господарські питання.

Та не всі військовослужбовці є посадовими особами. Наприклад, рядовий чи солдат, який не має підлеглих і не виконує керівних функцій, не вважається військовою посадовою особою.

Отже, заборона бути ФОП поширюється не на всіх військових, а лише на тих, хто обіймає керівні або адміністративні посади, тобто фактично є начальником.

Яким військовослужбовцям не забороняється бути ФОП

Ліквідувати ФОП, якщо він був оформлений до мобілізації, не доведеться:

військовослужбовцям строкової військової служби;

курсантам вищих військових навчальних закладів;

курсантам вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути;

курсантам факультетів, кафедр та відділень військової підготовки.

Військовослужбовець, який має статус ФОП, може передати управління своїм бізнесом іншій особі. Це регулюється статтею 237 Цивільного кодексу України.

ФОП може видати нотаріально засвідчену довіреність, яка дає цій особі право вести бізнес під час його відсутності.

Також військовослужбовець має право зупинити діяльність – через подання заяви про призупинення бізнесу.

Чи має військовослужбовець, який має статус ФОП, сплачувати податки

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу:

За громадянами України, які були призвані на військову службу, зберігається державна реєстрація їх як ФОП до завершення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

Тобто, підприємницька діяльність офіційно не припиняється, навіть якщо людина перебуває на службі.

Якщо військовослужбовець не здійснює підприємницької діяльності під час мобілізації, то на цей період йому не нараховуються податки та збори.

Важливо: підприємцю потрібно вчасно повідомити податкову службу про свою мобілізацію.

Закон передбачає, що протягом десяти днів після мобілізації територіальний центр комплектування (ТЦК) надсилає до Державної податкової служби копію військового квитка ФОП або іншого документа, який підтверджує призов на військову службу під час мобілізації.

Водночас податкові органи радять особисто надіслати до податкової інспекції за місцем реєстрації ФОП:

копію військового квитка;

супровідний лист, у якому слід повідомити про мобілізацію та вказати дату призову на військову службу.

Це допоможе уникнути подальших непорозумінь зі сплатою податків.

Джерело: Українська Гельсінська спілка з прав людини.

