Детальна інструкція та пояснення: як перевірити статус заявки на платформі єДопомога

Міжнародні організації та українська влада намагаються співпрацювати для того, щоб ефективніше допомагати громадянам України подолати виклики війни.

Так наприкінці травня 2022 року в українців з’явилася можливість залишати заявки на допомогу через соціальну платформу єДопомога.

Тепер громадяни прагнуть дізнатись, яка доля чекала на їхні запити. Тому дивись далі детальну інструкцію, як перевірити статус заявки на платформі єДопомога.

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога

1. Зайди на платформу єДопомога.

2. Обери категорію Виплати від міжнародних організацій.

3. Натисни кнопку Перевірити статус заявки.

4. Вкажи свої дані — РНОКПП (ІПН), тип документа та його номер.

5. Після цього на екрані має з’явитися статус заявки.

Яким може бути статус заявки на платформі єДопомога

Заявка не знайдена — означає, що твій запит здійснювався не через соціальну платформу єДопомога.

Заяву прийнято — означає, що твій запит перебуває в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери Мінсоцполітики.

Виплата членам вашої сім’ї вже відбулася від Всесвітня продовольча програма ООН та Виплата членам вашої сім’ї вже відбулася від Товариство Червоного Хреста України. Така довга назва статусу запиту означає, що хтось із твоєї родини вже вказав у заявці, що виплати твоя сім’я отримала.

Заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації RED ROSE CDS LIMITED або Інша заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Такий статус означає, що наразі твої дані перебувають у реєстрах міжнародних організацій.

Заявка в процесі верифікації — означає, що зараз дані, які вказані у твоїй заявці, проходять перевірку Мінсоцполітики. А ось статус Заявка успішно верифікована підтверджує проходження процесу верифікації.

Заявка не пройшла верифікацію може означати, що твої дані не відповідають інформації у реєстрах Мінсоцполітики. Можна подати запит до органів соціального захисту, щоб оновити їхні дані, та повторити спробу подати заявку.

Статус Заявка містить помилки не становить значних проблем. У такому разі тобі потрібно перевірити свій запит, виправити помилки та відправити його повторно.

Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій — означає, що твій запит пройшов перевірку та передається міжнародним організаціям.

Проте українські благодійні організації теж намагаються підтримувати населення України. Читай, як отримати допомогу від фонду Єдність за майбутнє.

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