Зберегти або примножити: долар чи євро радять обирати фінансові експерти

На тлі стабільного курсу долара та зниження вартості євро, спричиненого компромісом у торговельній війні між США та ЄС, українці все частіше запитують, у яку валюту краще інвестувати.

Експерти фінансового ринку поділилися своїми думками з ТСН, і жоден з них не радить продавати валюту.

Прогнози щодо долара та євро

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин рекомендує купувати та зберігати долари, доки курс є стабільним.

Він вважає, що осінні девальваційні процеси гривні є неминучими, і тимчасова відсутність прибутку від інвестицій у валюту буде компенсована в майбутньому.

Додатковим аргументом на користь долара він називає доступність валютних заощаджень. Водночас він радить утриматися від накопичення євро, оскільки прогнозує його подальше здешевлення.

Економіст Андрій Забловський також радить інвестувати у валюту, зокрема в долари та євро, що подешевшало.

Він вважає за доцільне диверсифікувати інвестиційний портфель. Забловський прогнозує, що до кінця року гривня може знецінитися до 43 грн/долар, а у 2026 році девальвація продовжиться.

Тому він рекомендує поступово збільшувати частку валюти в заощадженнях до понад двох третин.

Альтернативи та курс валют

Експерт Олег Пендзин пропонує іншу стратегію: заробіток на гривні через відкриття депозитів та купівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Однак він зазначає, що нові депозити або подовження вже тих, які є не варто відкривати на термін понад місяць.

Щодо поточного курсу, директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий закликає не панікувати. Він прогнозує, що до 10 серпня коридори курсових змін будуть такими:

Міжбанк: 41,6-42 грн/дол. та 48,5-49,5 грн/євро.

Готівковий ринок: 41,6-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро.

Отже, жоден з експертів не радить продавати валюту, а лише обрати оптимальну стратегію для її збереження та примноження.

Курс євро 5 серпня 2025 року помітно зріс — Нацбанк суттєво підвищив вартість валюти. Розповідаємо, чому це сталося і чого чекати далі.

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