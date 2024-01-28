Нобелівські портфелі: як інвестувати, аби гроші працювали на тебе

Все частіше люди задумуються над пасивним доходом. Такий спосіб точно забиратиме менше енергії та ресурсів, однак часто інвестиції несуть із собою вищі ризики та відповідальність.

Водночас саме інвестиції можуть принести якісне покращення життя, а у сучасному світі цінується, коли гроші працюють на тебе, а не навпаки.

Але як обрати варіант для інвестицій? З чого почати та головне — як не “прогоріти”? 24 Канал розповів про розумний сервіс, що дозволяє підвищити свої прибутки без ризику, тож ми також ділимося формулою покращення фінансової складової життя.

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Як інвестувати за формулою нобелівських портфелів

Нобелівські портфелі — це сервіс, що розроблений на базі робіт нобелівського лауреата з економіки Гаррі Марковіца. Власне, сам американський економіст називав це теорією Модель портфеля, однак за свою теорію він став лауреатом Нобелівської премії.

Суть доволі проста: Гаррі Марковіц вважав, що підвищити фінансові надходження можна, вкладаючи гроші у декілька різних активів.

Тобто, диверсифікація задля отримання стабільного доходу.

Таким чином економіст довів, що інвестиційний портфель, який містить кілька активів з різними ступенями ризику та різні канали отримання доходу, може знизити рівень ризику та підвищити дохід від інвестицій.

Звісно, розібратися самостійно в інвестиціях може бути складно, однак повне занурення у сектор економіки, фінансову звітність та аналіз ринкових трендів дасть свої результати.

Різновиди нобелівських портфелів: який обрати

Разом з тим, задля уникнення небажаних помилок інвестори можуть звернутися до провідних експертів. Вони також можуть порадити, куди саме спрямувати інвестиції та які різновиди нобелівських портфелів існують.

Залежно від того, на який рівень ризику готовий піти інвестор, він може обрати той чи інший портфель для інвестування коштів. Вони бувають трьох типів:

консервативний — з найменшим ризиком, однак і з найменшими річним прибутком у 10%;

помірний — рівень ризику та доходу приблизні до 24% на рік;

агресивний — передбачає річний дохід від 36% до 60%, рівень ризику сягає 35%.

Переваги нобелівських портфелів

Теорія Гаррі Марковіца стала фундаментом для створення сервісу, який насправді має низку переваг для інвесторів, які прагнуть не втрачати пасивний дохід. Серед них:

мінімізація ризиків завдяки розподіленню інвестицій у різні сектори;

різні рівні ризику, серед яких інвестор може обрати той, який підходить йому/їй;

стабільний прибуток.

Один із секторів, в які часто інвестують гроші — криптовалюта. Раніше ми пояснювали тобі, що таке памп і дамп та як це працює у криптовалюті.

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