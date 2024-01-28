Економія

Нобелівські портфелі: як інвестувати, аби гроші працювали на тебе

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Січня 2024, 08:00
Нобелівські портфелі
Фото: Pexels

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