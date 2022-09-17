Економія

Субсидія 2022. Все, що потрібно знати: як оформити, хто та скільки отримає допомоги

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 17 Вересня 2022, 08:30
субсидії
Фото: Unsplash

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