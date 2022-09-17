Субсидія 2022. Все, що потрібно знати: як оформити, хто та скільки отримає допомоги

Зима близько, а отже й опалювальний сезон, який цьогоріч буде особливо складним для багатьох українців.

Хоча президент України Володимир Зеленський вже підписав мораторій на підвищення цін на комунальні послуги, вартість інших товарів та послуг значно зросла, тож українцям як ніколи потрібна допомога.

Чи будуть гроші у держави на субсидії українцям, хто зможе їх отримати у 2022 році та як оформити виплати. Про це детальніше розповіли в Мінсоцполітики.

Субсидія: все, що треба знати

Субсидія — це державна грошова допомога, яка допомагає тобі оплачувати рахунки за комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком тощо.

Вона покриває такі платежі:

Житлово-комунальні послуги;

Абонентське обслуговування комунальних послуг;

Витрати на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ;

Витрати на комунальні послуги в житловому кооперативі;

Придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Цю послугу оплачують лише раз на рік і в тому разі, коли на це житло не оформлена жодна інша субсидія, що покриває рахунки за тепло.

Які вимоги до людей, що отримують субсидію

Якщо тобі погодили субсидію, а у твоїх прибутках є певні зміни, то протягом місця ти зобов’язаний повідомити про них в органи соціального захисту населення. Йдеться про такі можливі зміни:

Склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу; Перелік отримуваних послуг; Зміна виконавця послуг; Здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, Набуття права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда і причепа, житлові приміщення в місті або в селищах міського типу; Здійснення операцій з купівлі безготівкової та готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Чи можуть відмовити у субсидії?

Кожну заяву розглядають індивідуально, тож, якщо твої доходи виявляться достатніми, аби ти самостійно оплачував ці послуги, тоді тобі можуть відмовити у субсидії.

В такому разу тебе повідомляють про це протягом трьох календарних днів з моменту винесення рішення у паперовій формі під підпис.

В цьому документі мають вказати конкретні причини відмови та порядок, за яким ти зможеш оскаржити рішення й знову податися на субсидію

Хто може отримати субсидію

Стереотипом є те, що субсидію отримують лише пенсіонери. Насправді ж податися на її оформлення можуть всі громадяни України, які на законних підставах перебувають на нашій території та проживають у будинках.

Тож зараз податися на таку форму державної допомоги можуть всі, хто потребує допомоги з оплатою комунальних послуг.

Субсидію може отримати як і один з власників будинку, так і орендар, який сплачує рахунки за комунальні послуги.

Також її може оформити забудовник, будинок якого ще не увійшов в експлуатацію, однак комунальні платежі вже приходять.

Субсидію надають і неповнолітнім дітям-сиротам, які лишилися без батьків. В такому разі опікун має оформити заяву.

Також на субсидію можуть розраховувати ВПО, які винаймають житло за договором оренди.

Як розраховують субсидію і чи треба її переоформлювати щомісяця?

Розмір державної допомоги вираховують так: беруть показники вартості житлово-комунальних послуг та обсягу обов’язкового платежу та вираховують їхню різницю.

Розмір субсидії розраховують індивідуально. На суму допомоги впливає рівень доходів, кількість осіб, які фактично проживають або зареєстровані в будинку.

Розмір державної допомоги можна вирахувати самостійно. У цьому допоможе спеціальний державний портал. Тут же ти можеш переглянути, дали тобі субсидію чи ні.

Зазвичай допомогу розраховують на опалювальний та не опалювальний сезон окремо. Тобто, в періоди переходу з одного сезону на інший, двічі на рік, абонентам проводять перерахунок, а саму субсидію призначають від місяця звернення до кінця сезону.

Опалювальний триває з 1 жовтня по 30 квітня,

Неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня

Як оформити субсидію: які документи треба, куди звертатися

Щоб оформити субсидію, тобі на вибір треба звернутися до таких органів:

ЦНАП, Уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, Органу соціального захисту населення, Через портал Дія.

Щоб оформити субсидію, треба підготувати наступні документи:

Заяву про призначення житлової субсидії,

Декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії,

Довідку про доходи. Лише в тому разі, якщо у твоїй декларації зазначені певні доходи, однак в органах ДФС та ПФУ інформація про них відсутня,

Договір про винайм житла, за наявності,

Документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації: оплачені комунальні рахунки або договір про оренду за іншою адресою, у разі потреби.

Субсидій у 2022 році вистачить на всіх?

Багато людей переймаються, що субсидії можуть скасувати або значно зменшити їхній розмір. Однак турбуватися не варто, кошти з бюджету на соціальну допомогу населенню вже виділили.

Сума допомоги за 2022-2023 рік складе 37,9 млрд гривень, що цілком покриє потреби громадян.

Перерозрахунок субсидій на 2022 рік відбудеться 5 жовтня, зазначають в Мінсоцполітики. Адже щоб розрахувати індивідуальний та середній розмір виплат працівникам державних установ ще треба отримати такі відомості:

Про доходи осіб від Державної податкової служби та ПФУ;

Про розмір внесків та платежів від виконавців комунальних послуг;

Дані про ціни й тарифи на житлово-комунальні послуги.

До прикладу, середній розмір державної підтримки за 2021 рік сягав близько 4 тисяч гривень.

Мінсоцполітики більше не буде відповідати за субсидії? як це позначиться на людях

Дійсно, з 2023 року Міністерство соціальної політики передасть призначення і виплату житлових субсидій Пенсійному фонду України.

Однак це стосується лише внутрішніх механізмів опрацювання документації, на звичайних користувачах це ніяк не позначиться. Субсидії виплачуватимуть стабільно і безперебійно.

Також з жовтня ПФУ почне взаємодію з управліннями соціального захисту населення для проведення виплати житлових субсидій і пільг.

А як цьогоріч призначатимуть субсидії безробітним та ВПО, читай у нашому матеріалі.

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