Замість утилізації — людям: як фудбенкінг допоможе врятувати 2,7 млн тонн їжі щороку

Україна робить стратегічний крок у бік європейських стандартів раціонального споживання та соціальної підтримки. 11 березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Українською федерацією банків продовольства підписали Меморандум, який має докорінно змінити підхід до поводження з харчовими продуктами.

Замість утилізації придатної до вживання їжі, країна розбудовуватиме мережу фудбенкінгу — механізму, що дозволяє передавати надлишки продуктів від виробників та ритейлерів тим, хто їх найбільше потребує.

Україна впроваджує національну мережу фудбенків: що відомо

Ситуація з продовольчими ресурсами в Україні тривалий час виглядала суперечливо. З одного боку, щорічно в країні утилізують близько 2,7 млн тонн продуктів, значна частина яких є цілком безпечною та придатною для харчування.

З іншого — повномасштабна війна та економічні виклики призвели до того, що станом на 2025–2026 роки гуманітарної допомоги потребують понад 12,7 млн українців, серед яких понад 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб, пенсіонери та люди з інвалідністю.

Розвиток системи банків продовольства покликаний розв’язати це логістичне та гуманітарне рівняння. Заступник міністра Тарас Висоцький підкреслив, що це не просто благодійність, а елемент державної політики продовольчої безпеки. Впровадження цієї системи дозволить сформувати модель, де виграють усі сторони:

Люди отримують якісну продовольчу підтримку.

Бізнес скорочує витрати на дорогу утилізацію відходів.

Довкілля отримує менше навантаження через зменшення обсягів органічного сміття на полігонах.

Одним із ключових аспектів підписаного Меморандуму є підготовка нової законодавчої бази. Щоб система запрацювала на повну потужність, як у країнах ЄС чи США, необхідно усунути бюрократичні бар’єри, які раніше робили утилізацію дешевшою за благодійність.

Планується розробка окремого закону, який чітко визначить:

Податкові стимули: передача їжі на благодійність не повинна обкладатися додатковими податками, які б фінансово карали бізнес за добрі наміри. Терміни придатності: запровадження чітких правил щодо маркування та термінів, протягом яких продукти можуть бути передані до банків продовольства. Механізми розподілу: створення прозорої мережі, де виробники та ритейл зможуть оперативно віддавати продукцію, а банки продовольства — формувати та доставляти набори.

Голова правління Української федерації банків продовольства Дмитро Шкрабатовський та представники Мінекономіки впевнені, що 2026 рік стане переломним у формуванні відповідальної культури споживання. Співпраця передбачає залучення не лише великих торговельних мереж, а й агропідприємств, які часто мають надлишки врожаю.

Раніше ми писали, як вибрати справжні органічні продукти — читай в матеріалі поради, як не натрапити на підробку.

