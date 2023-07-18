Звернутися за соцдопомогою стане ще простіше! Як отримати виплати чотирьох типів у Дії

Повномасштабне вторгнення залишило мільйони людей без власних заощаджень та впевненості у завтрашньому дні. Тепер багато українців користуються пакетами соціальної допомоги, які держава надає вразливим групам населення.
Та відтепер отримати соціальну допомогу стане ще простіше! Міністерство соціальної політики України спільно з Міністерством цифрової трансформації України планує запуск сервісу в Дія — українці можуть звернутися за чотирма видами допомог.
Детальніше про нову можливість — у матеріалі.
У тестовому режимі Дія запускає можливість отримати соціальну допомогу. Звернення розглядаються з:
Щоб отримати допомогу, потрібно залишити свої дані в анкеті, аби з тобою зв’язалися.
Подати заявку на отримання допомоги з чотирьох видів можна у випадку, якщо допомогу такого типу ще не призначали інші державні реєстри.
Подати заявку на отримання допомоги з чотирьох видів можна у випадку, якщо допомогу такого типу ще не призначали інші державні реєстри.
Окрім цього, в Дії планується ще кілька нових можливостей! Читай, які п’ять нових послуг з’являться у Дії до кінця 2023 року.
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