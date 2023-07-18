Економія

Звернутися за соцдопомогою стане ще простіше! Як отримати виплати чотирьох типів у Дії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Липня 2023, 14:00
Звернення на 4 види допомог
Фото: Pexels

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