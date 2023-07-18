Звернутися за соцдопомогою стане ще простіше! Як отримати виплати чотирьох типів у Дії

Повномасштабне вторгнення залишило мільйони людей без власних заощаджень та впевненості у завтрашньому дні. Тепер багато українців користуються пакетами соціальної допомоги, які держава надає вразливим групам населення.

Та відтепер отримати соціальну допомогу стане ще простіше! Міністерство соціальної політики України спільно з Міністерством цифрової трансформації України планує запуск сервісу в Дія — українці можуть звернутися за чотирма видами допомог.

Детальніше про нову можливість — у матеріалі.

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У тестовому режимі Дія запускає можливість отримати соціальну допомогу. Звернення розглядаються з:

Допомоги при усиновленні дитини; На дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; На дітей одиноким матерям. Щоб отримати допомогу, потрібно залишити свої дані в анкеті, аби з тобою зв’язалися. Подати заявку на отримання допомоги з чотирьох видів можна у випадку, якщо допомогу такого типу ще не призначали інші державні реєстри.

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