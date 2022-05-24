В Україні йде мобілізація резервістів другої черги — що це означає та які ще є хвилі

Ще 3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію.
Відтоді почався призов першої черги резервістів. Нині майже 100% військових з неї вже мобілізовані.
З 15 березня йде мобілізація військовозобов’язаних громадян другої черги.
22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня. Рішення підтримали 320 народних обранців.
За словами Романа Горбача, до мобілізації підлягають громадяни, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах. Таких осіб відправлять одразу у військові частини.
Солдатів строкової служби будуть залучати до оборони України лише у разі бойових дій у регіонах, де раніше була мирна територія.
Солдатів строкової служби будуть залучати до оборони України лише у разі бойових дій у регіонах, де раніше була мирна територія.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також відзначає, що призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами.
Наразі ці плани є з грифом “секретно”.
Той, хто до того не проходив службу, може бути мобілізований для навчання у центри ЗСУ.
Підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводитиметься за скороченими термінами та складатиме від 7 до 20 діб (залежності від складності спеціальності).
Якщо ж вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на телефони гарячої лінії.
Для оперативного реагування і розв’язування ситуації потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.
Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.
Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями.
Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями.
Наприклад, медичні, зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки та монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності.
Жодну жінку без згоди на військову службу під час мобілізації поки що не призвано.
Раніше ми детально розповідали, що треба знати, щоб мобілізація пройшла законно.