В Україні йде мобілізація резервістів другої черги — що це означає та які ще є хвилі

Ще 3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію.

Відтоді почався призов першої черги резервістів. Нині майже 100% військових з неї вже мобілізовані.

З 15 березня йде мобілізація військовозобов’язаних громадян другої черги.

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22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня. Рішення підтримали 320 народних обранців.

Хто потрапляє в другу хвилю

За словами Романа Горбача, до мобілізації підлягають громадяни, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах. Таких осіб відправлять одразу у військові частини.

Солдатів строкової служби будуть залучати до оборони України лише у разі бойових дій у регіонах, де раніше була мирна територія.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також відзначає, що призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами.

Наразі ці плани є з грифом “секретно”.

Які є черги мобілізації

Перша черга — це оперативний резерв . Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

Друга черга — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Наступний етап — мобілізаційний резерв . Сюди відносимо військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

І ще одна черга — громадський резерв . Інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (у разі повномасштабної війни – ред.).

Той, хто до того не проходив службу, може бути мобілізований для навчання у центри ЗСУ.

Підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводитиметься за скороченими термінами та складатиме від 7 до 20 діб (залежності від складності спеціальності).

Якщо ж вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на телефони гарячої лінії.

0-800-500-410 0-800-500-442 044-454-44-99

Для оперативного реагування і розв’язування ситуації потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

Чи будуть мобілізовувати жінок

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями.

Наприклад, медичні, зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки та монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності.

Жодну жінку без згоди на військову службу під час мобілізації поки що не призвано.

Хто не підлягає призову під час мобілізації

хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями

хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 – 23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років); ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;

А також працівники певних органів:

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;

ЗСУ;

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій; ЗСУ; Міністерства оборони України;

Служби безпеки України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Національної гвардії України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Національної гвардії України;

Національного антикорупційного бюро України;

податкової поліції;

Управління державної охорони України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України.

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Раніше ми детально розповідали, що треба знати, щоб мобілізація пройшла законно.