Війна на всіх фронтах — 7 правил, щоб убезпечити свій телефон від злому

Наших громадян вже неодноразово попереджали: не переходити за підозрілими посиланнями та не звантажувати невідомі файли. Ворог хоче здобути перевагу, хоча б в інформаційному просторі.

Проте оминати посилання замало, щоб твої дані були захищеними.

— Кіберзахист — це не лише про державу, це — обов’язок кожного з нас. Лише спільні зусилля дадуть можливість ефективно протистояти ворогу у кіберпросторі, — наголошують у Держспецзв’язку.

Як захистити себе і свої дані

Заміни паролі у соцмережах, банківських та інших облікових записах.

Експерти радять ставити складний пароль, який складається щонайменше з десяти знаків, де є спеціальні знаки й великі літери.

Налаштуй двоетапну перевірку при вході в обліковий запис.

Це убезпечить від спроби злому, адже ти отримаєш смс-повідомлення, у якому попросять підтвердити вхід в обліковий запис.

Встанови антивірус та системно перевіряй пристрій на наявність загроз.

Зроби резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах.

Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення.

Онови застосунки у своєму смартфоні та програмне забезпечення на компʼютері.

Розробники постійно працюють над покращенням своїх безпекових протоколів, тому це не буде зайвим.

Використовуй легальне програмне забезпечення.

Нині російські віруси часто поширюються через “піратське” програмне забезпечення.

Не вір фейкам!

Найбільше їх зараз у соціальних мережах. Їхня мета — не тільки посіяти паніку, а й дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Також раніше Держспецзв’язок повідомляв про початок роботи національного роумінгу. Ми вже розповідали, що це таке і як його підключити.