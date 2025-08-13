Новий формат пенсій? Держава планує виплати для українців від 65 років

Фото Unsplash Міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в інтерв’ю Укрінформу, що держава гарантуватиме базову державну виплату тим, хто досяг 65-річного віку. Цю норму пропонують для всіх, незалежно від трудового стажу. Про це посадовець заявив в рамках обговорення пенсійної реформи, яку планують провести в Україні. Чому наполягає на важливості такої норми — Вікна переповідають тези з інтерв’ю. Базова державна виплата для 65-річних українців: подробиці За словами Улютіна, пенсійна реформа — це виклик не лише для Мінсоцполітики, а для всієї держави. Ще під час роботи у Міністерстві фінансів його команда думала над цим питанням, яке створює серйозні ризики дисбалансу фінансової системи.— Відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення також породжує недовіру людей, знеохочує їх сплачувати внески. Звідси й маємо дефіцитність пенсійної системи, низькі пенсії, велику кількість спецпенсій, відсутність накопичувальної частини, — зауважив міністр. Саме тому пропонується гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Читати на тему Індексація пенсій у 2025 році: наскільки зросла середня виплата пенсіонерам Читай, коли очікувати індексації пенсій у 2025 році. Також Мінсоцполітики планує створити солідарну пенсійну систему: скільки людина внесла, стільки ж отримає назад. — І головне: ми хочемо розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему. Водночас важливим є запровадження накопичувальної пенсійної системи, без якої не вдасться забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі. Ми також розповідали про доплату до пенсії 65-річним, на яку мають право всі пенсіонери. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Пенсія, Про Україну на сайті Вікна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter