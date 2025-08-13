Новий формат пенсій? Держава планує виплати для українців від 65 років

Міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в інтерв’ю Укрінформу, що держава гарантуватиме базову державну виплату тим, хто досяг 65-річного віку. Цю норму пропонують для всіх, незалежно від трудового стажу.

Про це посадовець заявив в рамках обговорення пенсійної реформи, яку планують провести в Україні. Чому наполягає на важливості такої норми — Вікна переповідають тези з інтерв’ю.

Базова державна виплата для 65-річних українців: подробиці

За словами Улютіна, пенсійна реформа — це виклик не лише для Мінсоцполітики, а для всієї держави. Ще під час роботи у Міністерстві фінансів його команда думала над цим питанням, яке створює серйозні ризики дисбалансу фінансової системи.

— Відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення також породжує недовіру людей, знеохочує їх сплачувати внески. Звідси й маємо дефіцитність пенсійної системи, низькі пенсії, велику кількість спецпенсій, відсутність накопичувальної частини, — зауважив міністр.

Саме тому пропонується гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу.

Також Мінсоцполітики планує створити солідарну пенсійну систему: скільки людина внесла, стільки ж отримає назад.

— І головне: ми хочемо розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему.

Водночас важливим є запровадження накопичувальної пенсійної системи, без якої не вдасться забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі.

