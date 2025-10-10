Чи було фінансування соцвиплат у жовтні 2025 року: детальна інформація

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних та інших соціальних виплат за жовтень 2025 року з 1 жовтня. Читай у матеріалі, чи було фінансування соціальних виплат у жовтні 2025 року та що відомо про це.

Чи було фінансування соціальних виплат у жовтні 2025

За офіційними даними, на початок місяця на оплату лікарняних уже спрямовано понад 83 млн грн. Загалом, процес триває поетапно, з урахуванням видів виплат та способів доставки.

Станом на 4 жовтня ПФУ перерахував понад 14,5 млрд грн на пенсії та соціальні допомоги. Соціальні виплати проводяться з 4 по 25 число місяця, залежно від дати народження отримувача. Громадяни можуть обирати спосіб отримання: через пошту, банки чи онлайн-портали.

За дев’ять місяців 2025 року на соціальні виплати загалом витрачено 285,5 млрд грн. З липня ПФУ взяв на себе 39 видів державних соціальних допомог, стипендій та страхових виплат, які раніше призначали органи соцзахисту. Це включає допомоги особам з інвалідністю, непрацюючим пенсіонерам та тим, хто досяг пенсійного віку без права на пенсію.

Розміри соціальних виплат: чи очікувати підвищення найближчим часом

Розмір виплат коливається від 30% до 150% прожиткового мінімуму, залежно від категорії. У 2025 році, під час воєнного стану, застосовуються обмежувальні коефіцієнти до пенсій понад 23 610 грн (10 прожиткових мінімумів).

Підвищення пенсій з 1 жовтня не відбулося, але уряд підтвердив плани індексації у 2026 році. Проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає 1 трлн 27 млрд грн на пенсійне забезпечення — на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025-му.

Попри виклики війни, ПФУ забезпечує соціальні виплати вчасно, використовуючи цифрові інструменти. Оформити чи перевірити статус можна через портал ПФУ, Дію, ЦНАП чи Укрпошту.

Система солідарних пенсій, де відрахування працюючих покривають виплати пенсіонерам, залишається стабільною, але потребує реформ для довгострокової стійкості. З 2026 року планують запровадити обов’язкову накопичувальну систему.

