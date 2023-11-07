Буде простіше та швидше? Тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон стане доступним у Дії

У перші дні повномасштабної війни батьки намагались врятувати своїх дітей та вивозили їх за кордон. Однак коли минуло вже майже два роки, деякі родини й досі живуть на дві країни.

Та для того, щоб вільно пересуватись та перетинати кордон, все ж таки й досі потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон. І тепер його можна отримати за допомогою Дії.

Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії, — розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як буде працювати дозвіл на виїзд дитини за кордон у Дії

Для того, щоб оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон, в обох батьків має бути встановлена на смартфонах Дія.

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Тоді той із батьків, хто буде виїжджати з малечею, має надіслати заяву про дозвіл, а інший — дати згоду в застосунку за допомогою Дія.Підпис.

Після цього дані будуть автоматично внесені до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн.

Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Також у Дії з’явилася програма єОселя. Читай, як нею скористатись та оформити іпотеку за кілька хвилин.

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