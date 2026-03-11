Під час розтину у тілі військового знайшли гранату – деталі інциденту в Чернівцях

Сьогодні, 11 березня 2026 року, процедура в одному з моргів Чернівців ледь не завершилася страшним інцидентом.

Під час проведення судово-медичної експертизи тіла загиблого українського захисника, яке було передане російською стороною в межах останнього етапу репатріації, медики виявили всередині небезпечний об’єкт — нерозірвану бойову гранату.

Знайшли гранату під час розтину: в Чернівцях дивом уникнули трагедії

Знахідку виявив начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський разом із колегою під час стандартного протоколу розтину, зазначає Суспільне. На той момент фахівці вже встигли дослідити черепну та грудну порожнини померлого і перейшли до огляду кінцівок.

Саме під шкірою в районі правого стегна експерт помітив сторонній металевий предмет. Як з’ясувалося згодом, граната залетіла в тіло через черевну порожнину, пройшла крізь тканини, але з невідомих причин не здетонувала, зупинившись під шкірним покровом.

Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату

— розповів Віктор Бачинський.

Одразу після ідентифікації загрози роботу було зупинено, а весь персонал бюро екстрено евакуйовано. На місце події викликали піротехнічну групу ДСНС. Фахівці вилучили боєприпас, вивезли його на спеціалізований полігон і там провели контрольований підрив.

За словами Бачинського, практика виявлення вибухонебезпечних предметів у тілах загиблих, що повертаються з полону чи з поля бою, стає дедалі серйознішим викликом для медичної спільноти.

