Росія активно обстрілює трасу з цивільними авто — де небезпека

З вечора 25 серпня трасу М-14 Херсон–Миколаїв активно атакують ворожі безпілотники. За даними військових, російські дрони прицільно б’ють по цивільному транспорту.

Про ситуацію повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом.

Росія активно обстрілює трасу: деталі

У зв’язку з небезпекою посадовець закликав жителів регіону та водіїв без крайньої потреби не користуватися цим маршрутом.

У разі виявлення ворожих БпЛА рух трасою буде тимчасово перекриватися.

Читати на тему Чекають дощу, щоб вийти на вулицю… Росіяни “полюють” дронами на цивільних — в ООН дали оцінку ООН вперше дали оцінку російським атакам Херсонської області, а саме регулярним скидам з дронів по цивільному населенню.

Також він попередив, що на М-14 можливі тимчасові обмеження руху. У разі виявлення ворожих дронів автошлях перекриватимуть, щоб убезпечити людей.

Посадовець закликав за можливості планувати поїздки іншими маршрутами.

Крім того, Олександр Прокудін нагадав, що про активність російських БпЛА оперативно повідомляють в Telegram-каналі Радар Херсон.

Сьогодні Херсонщину не назвеш безпечним місцем для життя. Що про це говорять місцеві жителі та чи є у регіоні безпечні місця — розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!