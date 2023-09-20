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Масовий мор риби на Житомирщині! Чому така ситуація регулярно повторюється та які причини гибелі біоресурсів

Діана Просяник, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 12:00
масовий мор риби
Фото: Unsplash

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