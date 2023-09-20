Масовий мор риби на Житомирщині! Чому така ситуація регулярно повторюється та які причини гибелі біоресурсів

У Народицькій громаді, що на Житомирщині, зафіксовано масову гибель риби. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу.

У водосховищі поблизу села Ласки Народицької громади зафіксовано масову загибель біоресурсів. Дослідження показників складу і якості води показали, що:

концентрація по хімічному споживанню кисню перевищує норму в 1,2 раза;

по біологічному споживанню кисню — у 1,8 раза.

Крім того, концентрація розчиненого кисню води становить від 3 до 4 мг/дм куб., при нормі не менше 6 мг/дм куб.

Зараз також дивляться

Експерти Державної екологічної інспекції оцінюють суму збитків у понад 10,2 мільйона гривень.

У Державній екологічній інспекції Поліського округу зазначають, що матеріали за результатами досліджень та розрахунком збитків відправлено до правоохоронних структур.

Масовий мор риби — уже не вперше

Це вже не перший випадок гибелі риби у річці на Житомирщині. У кінці літа 2023 року фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу підрахували збитки, що були нанесені через масовий мор риби у річці Тетерів.

Тоді начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський у коментарі Суспільному розповів про результати перевірки ґрунту та води та поділився загальними обсягами збитків.

За його словами, результати досліджень показали перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій по хімічному споживанню кисню майже вдвічі, а по біологічному споживанню кисню — у понад два рази.

Тоді ж було оголошено про загибель водних біоресурсів на суму понад 155 тисяч гривень або ж в натуральному вираженні 2678,5 кілограмів.

Які причини масового мору риби у водоймах

Вікна звернулися з цим питання до начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області Державної екологічної інспекції Поліського округу Андрія Бенчука.

Тривалі у часі високі температурні показники цьогорічного літа та початку осені разом з маловоддям через падіння рівня води ймовірно спричинили нестачу кисню у водоймах, — пояснив Андрій Бенчук.

І додав, що власне нестача кисню й могла стати причиною масового мору риби.

Однак висновок про те, природні чинники привели до загибелі біоресурсів чи йдеться про інші причини, зокрема, можливе промислове забруднення водойми після проведених відповідних заходів, можуть зробити лише правоохоронні органи.

Як не допустити масової загибелі живих біоресурсів у подальшому

Бенчук підкреслив, що це комплексна проблема, вирішенням якої, згідно з чинним законодавством, першочергово мають займатися органи місцевого самоврядування спільно з Державним агентством водних ресурсів України. Йдеться, зокрема, про:

Необхідність своєчасного чищення водойм. Регулювання рівня води. Підтримку рівня кисню. Дотримання вимог утримання прибережних захисних смуг. Регулювання процесу зариблення відповідними видами риб, які можуть існувати саме у зазначених водоймах.

Чому масовий мор риби — це глобальна проблема

Цього року Україна вже не вперше стикається з масовим мором риби. Історія, яка могла найбільше запам’ятатися — це підрив росіянами Каховської ГЕС, що призвело до глобальної проблеми.

Внаслідок цього по всій країні була загроза зараження ботулізмом — харчовим отруєнням, що спричинене вживанням продуктів з вмістом ботулотоксинів. Ці токсини є одними з найсильніших з усіх відомих біологічних отрут. Вони найчастіше знаходяться у консервованих у домашніх умовах рибі та м’ясі.

І щоб убезпечити себе від такого захворювання, варто дотримуватися елементарних правил безпеки. Передусім, не купувати консервацію на стихійному ринку, а м’ясні та рибні продукти завжди піддавати термічній обробці.

Раніше ми розповідали, як війна впливає на екологію України та життя людей.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.