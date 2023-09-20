Массовый мор рыбы в Житомирской области! Почему такая ситуация регулярно повторяется, и каковы причины гибели биоресурсов

В Народицкой громаде, что в Житомирской области, зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
В водохранилище вблизи села Ласки Народицкой громады зафиксировано массовую гибель биоресурсов. Исследование показателей состава и качества воды показало, что:
Кроме того, концентрация растворенного кислорода воды составляет от 3 до 4 мг/дм куб. при норме не менее 6 мг/дм куб.
Эксперты Государственной экологической инспекции оценивают сумму ущерба в более 10,2 миллиона гривен.
Эксперты Государственной экологической инспекции оценивают сумму ущерба в более 10,2 миллиона гривен.
В Государственной экологической инспекции Полесского округа отмечают, что материалы по результатам исследований и подсчета убытков направлены в правоохранительные структуры.
Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу
Это уже не первый случай гибели рыбы в реке Житомирской области. В конце лета 2023 специалисты Государственной экологической инспекции Полесского округа подсчитали убытки, которые были нанесены из-за массового мора рыбы в реке Тетерев.
Тогда начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский в комментарии Суспільному рассказал о результатах проверки почвы и воды и поделился общими объемами убытков.
По его словам, результаты исследований показали превышение нормативов предельно допустимых концентраций по химическому потреблению кислорода почти вдвое, а по биологическому потреблению кислорода более чем в два раза.
Тогда же было объявлено о гибели водных биоресурсов на сумму более 155 тысяч гривен или же в натуральном выражении 2678,5 кг.
Тогда же было объявлено о гибели водных биоресурсов на сумму более 155 тысяч гривен или же в натуральном выражении 2678,5 кг.
Вікна обратились с этим вопросом к начальнику Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов, природно-заповедного фонда, лесов, растительного и животного мира Житомирской области Государственной экологической инспекции Полесского округа Андрея Бенчука.
Длительные по времени высокие температурные показатели нынешнего лета и начала осени вместе с маловодьем из-за падения уровня воды, вероятно, вызвали недостаток кислорода в водоемах, — пояснил Андрей Бенчук.
Длительные по времени высокие температурные показатели нынешнего лета и начала осени вместе с маловодьем из-за падения уровня воды, вероятно, вызвали недостаток кислорода в водоемах, — пояснил Андрей Бенчук.
И добавил, что собственно недостаток кислорода и мог стать причиной массового мора рыбы.
Однако вывод о том, природные факторы привели к гибели биоресурсов или речь идет о других причинах, в частности, возможном промышленном загрязнении водоема, после проведенных соответствующих мероприятий могут сделать только правоохранительные органы.
Бенчук подчеркнул, что это комплексная проблема, решением которой, согласно действующему законодательству, в первую очередь должны заниматься органы местного самоуправления совместно с Государственным агентством водных ресурсов Украины. Речь идет, в частности, о:
В этом году Украина уже не впервые сталкивается с массовым мором рыбы. История, которая могла больше всего запомниться — это подрыв россиянами Каховской ГЭС, что привело к глобальной проблеме.
Вследствие этого по всей стране была угроза заражения ботулизмом — пищевым отравлением, вызванным употреблением продуктов с содержанием ботулотоксинов. Эти токсины являются одними из самых сильных из известных биологических ядов. Они чаще всего находятся в консервированных в домашних условиях рыбе и мясе.
И чтобы обезопасить себя от такого заболевания, следует придерживаться элементарных правил безопасности. Прежде всего, не покупать консервацию на стихийном рынке, а мясные и рыбные продукты всегда подвергать термической обработке.
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