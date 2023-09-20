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Массовый мор рыбы в Житомирской области! Почему такая ситуация регулярно повторяется, и каковы причины гибели биоресурсов

Диана Просяник, редактор сайта 20 сентября 2023, 12:00
масовий мор риби
Фото: Unsplash

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