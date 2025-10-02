У Дніпропетровській області готуються до судового розгляду справи подружжя, яке, за версією слідства, забило до смерті власну дитину. Про це повідомила обласна прокуратура.

Прокурори розповіли, що досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт уже направлений до суду. Його підписав керівник прокуратури Юрій Папуша, який особисто підтримуватиме публічне обвинувачення.

Слідство встановило, що у липні 2025 року батьки кілька днів поспіль били свого чотирирічного сина руками, ногами та металевою трубою.

Причиною агресії стали звичайні дрібниці — непослух та те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво. Побиття відбувалося навіть на очах у двох інших дітей.

Судово-медична експертиза зафіксувала понад два десятки тілесних ушкоджень: щонайменше 12 травм голови, численні забої тулуба та кінцівок, а також перелом руки й вивих плеча. Дитина померла від травматичного шоку.

Читати на тему У Києві мати покинула семимісячну дитину — малюк у комі Чотири дні без їжі та догляду — і дитина опинилася в лікарні у критичному стані.

Зараз підозрювані перебувають під вартою, запобіжний захід не передбачає можливості внесення застави. Якщо їхню провину доведуть у суді, обом загрожує довічне ув’язнення.

Паралельно розглядається ще один позов — щодо позбавлення обвинувачених батьківських прав на інших дітей.

Варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у встановленому законом порядку та не підтверджено обвинувальним вироком суду.

Тим часом у Кривому Розі правоохоронці розслідують ще одну резонансну подію. У місті було виявлено недоношений плід дитини з обрізаною пуповиною.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!