Йшла і йшла… і вийшла за межі області: як 3-річна дівчинка загубилась у лісі

Фото Facebook На Тернопільщині рятувальники та правоохоронці понад п’ять годин шукали трирічну дівчинку, яка зникла біля села Будки. Дитина самостійно пішла з дому та попрямувала до лісу. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій області, повідомлення про зникнення надійшло вдень 21 квітня.До пошуків негайно долучилися рятувальники спільно з поліцією. Читати на тему Коли ти у мами один. Чому єдині діти виростають щасливішими — дослідження Хто виростає щасливішим? Читай дані нового дослідження. Зрештою, після понад п’ятигодинних пошуків, дитину знайшли на території сусідньої області — між селами Круки та Копані на Рівненщині. Як з’ясувалося, маленька дівчинка самотужки подолала близько 10 кілометрів через ліс. Наразі дитина перебуває в безпеці. За інформацією рятувальників, загрози її життю та здоров’ю немає. Раніше ми розповідали, коли можна відпускати дитину гуляти без дорослих і як підготуватися, щоб це було безпечно: корисні поради для батьків.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: діти, Тернопіль, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter