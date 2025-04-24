Йшла і йшла… і вийшла за межі області: як 3-річна дівчинка загубилась у лісі

На Тернопільщині рятувальники та правоохоронці понад п’ять годин шукали трирічну дівчинку, яка зникла біля села Будки.

Дитина самостійно пішла з дому та попрямувала до лісу.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій області, повідомлення про зникнення надійшло вдень 21 квітня.

До пошуків негайно долучилися рятувальники спільно з поліцією.

Зрештою, після понад п’ятигодинних пошуків, дитину знайшли на території сусідньої області — між селами Круки та Копані на Рівненщині.

Як з’ясувалося, маленька дівчинка самотужки подолала близько 10 кілометрів через ліс.

Наразі дитина перебуває в безпеці. За інформацією рятувальників, загрози її життю та здоров’ю немає.

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