Камери у залі: ВР знову в ефірі — через закон про НАБУ

Сьогодні, 31 липня 2025 року, Верховна Рада України вперше з початку повномасштабного вторгнення транслюватиме своє засідання онлайн на офіційному YouTube-каналі парламенту. Це сталося завдяки обговоренню закону про НАБУ та САП.

Цю інформацію підтвердив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.

Пряма трансляція: що відомо

Засідання, на якому буде розглядатися законопроект президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочнеться о 12:00.

— Нашу вимогу таки почули та, хоча б частково, реалізували. Вітаю всіх причетних. Вмикайте з 12:00 і контролюйте парламент, — наголосив Юрчишин.

Він також висловив сподівання, що це стане першим кроком до поновлення всіх онлайн-трансляцій. За його словами, вже є домовленість зі спікером Русланом Стефанчуком про пошук рішення для цього.

У парку вже зібрався мітинг

Також біля Верховної Ради в Маріїнському парку зібрався мирний мітинг з кількох сотень громадян, які вимагали негайного ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП. Саме цей законопроект, що викликав широкий інтерес і дискусії, став безпосереднім поштовхом для безпрецедентного кроку — трансляції засідання наживо.

Раніше ми повідомляли про мирні мітинги та протести проти НАБУ та САП, що відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та кількох інших містах.

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