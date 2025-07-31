Для тебе Новини

Камери у залі: ВР знову в ефірі — через закон про НАБУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Липня 2025, 12:50
Камери у залі: ВР знову в ефірі — через закон про НАБУ
Фото Верховна Рада

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь