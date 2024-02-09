Паперові заяви у минулому: претензійне повернення квитків від УЗ тепер онлайн — що це таке та як оформити

Чи було в тебе таке, що ти не використав(-ла) квиток на потяг, який придбав(-ла)? Приміром, поїздка скасувалася через хворобу? Кошти за квитки можна повернути й не стояти у черзі до каси на вокзалі.
Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Ми розповімо, як повернути квитки та у яких випадках це можна зробити.
Претензійне повернення квитків відбувається, коли повернення у режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне. Раніше потрібно було заповнювати паперову заяву, тепер це робити не обов’язково. Укрзалізниця зацифрувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви.
Для цього треба:
Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, треба мати лише Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.
У яких випадках можливе претензійне повернення квитків:
Сервіс ще допрацьовують, тому повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.
Українці купують квитки за кордон на потяг, але квитки часто неможливо купити. Раніше ми розповідали, що купити квиток Укрзалізниця на потяг Київ-Варшава можна з Дія.Підпис. Читай, що відомо, за посиланням.
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