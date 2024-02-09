Паперові заяви у минулому: претензійне повернення квитків від УЗ тепер онлайн — що це таке та як оформити

Чи було в тебе таке, що ти не використав(-ла) квиток на потяг, який придбав(-ла)? Приміром, поїздка скасувалася через хворобу? Кошти за квитки можна повернути й не стояти у черзі до каси на вокзалі.

Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Ми розповімо, як повернути квитки та у яких випадках це можна зробити.

Претензійне повернення квитків від УЗ: що відомо

Претензійне повернення квитків відбувається, коли повернення у режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне. Раніше потрібно було заповнювати паперову заяву, тепер це робити не обов’язково. Укрзалізниця зацифрувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви.

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Для цього треба:

перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua ;

вибрати вкладку Претензійне повернення квитків;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, треба мати лише Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

У яких випадках можливе претензійне повернення квитків:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо пасажир проїхав лише частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Сервіс ще допрацьовують, тому повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.

Українці купують квитки за кордон на потяг, але квитки часто неможливо купити. Раніше ми розповідали, що купити квиток Укрзалізниця на потяг Київ-Варшава можна з Дія.Підпис. Читай, що відомо, за посиланням.

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