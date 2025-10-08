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Місцевих виборів під час війни не буде — Рада ухвалила постанову

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Жовтня 2025, 13:26 2 хв.
Фото до: Рада унеможливила проведення місцевих виборів у жовтні 2025 року
Фото Depositphotos

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