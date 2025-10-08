Місцевих виборів під час війни не буде — Рада ухвалила постанову

Верховна Рада ухвалила постанову №14301, якою забезпечила безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах воєнного стану. Документ також відтерміновує проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк. За його словами, постанова унеможливлює проведення місцевих виборів у жовтні 2025 року. За рішення віддали голоси 308 народних обранців.

ВР ухвалила постанову, яка унеможливлює проведення місцевих виборів

Документ визнає неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, адже Україна не може гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу.

Відповідальність за відсутність виборів покладають на Росію, а чинні місцеві ради та голови, обрані на законних підставах, мають право продовжувати роботу — постанова підтвердила їхні повноваження.

Зазначається, що вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни.

Крім цього, документ наголошує на принципі безперервності влади, адже стабільна робота місцевого самоврядування необхідна для забезпечення порядку, оборони й життєдіяльності громад.

Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори ухвалять згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України. Рішення ВР є закликом до міжнародної спільноти підтримати безперервність місцевої влади в Україні на час російської агресії.

Раніше ми розповідали, чи можливі вибори під час воєнного стану згідно з Конституцією та законами.

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