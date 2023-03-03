Жодного орієнтира на Москву! У Дії стартувало опитування щодо нової назви для української залізниці — як взяти участь

2023 рік, триває повномасштабна війна за нашу незалежність. Однак в Україні досі залишаються речі, які нагадують про імперське та радянське минуле нашої країни у поневоленні. І, звісно, з орієнтирами на Москву, яка століттями веде регулярне винищення українського народу.

Тож поки наша боротьба триває, необхідно позбутися усього, що нагадує про невільницьке минуле та заважає розвитку країни. Укрзалізниця вирішила почати кампанію Залізна українізація, під час якої планується змінити назви, які були вигадані за часів Російської імперії та СРСР.

Почати вирішили зі зміни назви Південно-Західної залізниці, яка не відповідає дійсності. Нове найменування вирішили вибрати через застосунок Дія, де стартувало опитування щодо нової назви для Південно-Західної залізниці.

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Чому треба змінити назву Південно-Західної залізниці

Як пояснює Укрзалізниця на своєму офіційному сайті, будівництво залізниць на території України відбувалося щільно пліч-о-пліч зі зросійщенням нашої Батьківщини.

Все рахувалось відносно Москви, і дві потужні українські залізниці отримали назви, що не мають в собі нічого українського з географічної точки зору — Південна та Південно-Західна.

Південно-Західна залізниця отримала свою назву, як частина тоді ще Російської імперії, у якій Київ знаходився на південному заході. Однак до сучасних кордонів України ця назва не має жодного стосунку, окрім як нагадування про колишню залежність від Москви.

Південно-Західна залізниця наразі простягається від Чернігівщини до Поділля (на півночі країни), працюючи на території п’яти та частково ще шести областей нашої держави.

Тож південний захід для Москви нехай завершиться їх прикордонними територіями.

Які є варіанти для нової назви Південно-Західної залізниці

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Як взяти участь в опитуванні

Зайти у Дію; Натиснути Послуги; Вибрати Опитування; Подивитися відеоролик голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна чи прочитати текстовий варіант пояснення; Проголосувати.

Опитування щодо нової назви для Південно-Західної залізниці триватиме до 10 березня.

2022 рік став для Укрзалізниці роком міцності, але це не означає, що компанія сподівається на свої лаври та зупиняється на досягнутому. Читай, як змінилась Укрзалізниця під час війни та чого очікувати далі.

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