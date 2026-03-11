В Україні хочуть провести реформу таксі: як зміниться робота водіїв

Український ринок таксі готується до фундаментальної трансформації, яка має покласти край багаторічному пануванню тіньових перевезень.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба анонсував розробку законопроєкту, покликаного легалізувати діяльність сотень тисяч водіїв через створення максимально простої та цифрової моделі взаємодії з державою.

Головна проблема галузі сьогодні полягає в разючому дисонансі: офіційні дозволи на перевезення мають лише близько 9 500 автомобілів, а фактично в країні працюють понад 200 000 водіїв.

Це означає, що понад 90% ринку перебуває поза правовим полем, що позбавляє бюджет податків, водіїв — соціальних гарантій, а пасажирів — базової безпеки.

В Україні готують радикальне спрощення легалізації для водіїв таксі

Ключовим нововведенням реформи є впровадження нового юридичного статусу — автомобільного самозайнятого перевізника. Уряд пропонує відмовитися від складних звітів та класичних ліцензій на користь прозорого та дешевого вхідного квитка.

Вартість легальної роботи на два роки дорівнюватиме одному прожитковому мінімуму. Якщо розділити цю суму на весь термін дії дозволу, щомісячний внесок стає приблизно 130 грн/місяць.

Фактично, за ціною двох чашок кави на місяць водій отримує право працювати повністю офіційно, не обтяжуючи себе паперовою тяганиною. Замість паперових ліцензій запроваджується персональний електронний сертифікат, який генеруватиметься через систему Укртрансбезпеки.

Для споживачів послуг реформа обіцяє новий рівень прозорості. У салоні кожного легального авто з’явиться обов’язковий QR-код. Відсканувавши його, пасажир зможе миттєво перевірити:

чинність сертифіката водія;

наявність страхування на конкретну поїздку;

основну інформацію про перевізника.

Це рішення має відсіяти недобросовісних водіїв та забезпечити дієві механізми захисту у разі непередбачуваних ситуацій на дорозі.

Окремий розділ законопроєкту присвячено ролі популярних агрегаторів та служб замовлень. Цифрові платформи тепер виступатимуть у ролі податкових агентів. Вони будуть зобов’язані перевіряти наявність усіх необхідних документів у водіїв перед допуском до системи.

Більше того, платформи нестимуть відповідальність за співпрацю з нелегальними перевізниками. Такий підхід робить легальну роботу вигіднішою та простішою за тіньову схему, адже агрегатори будуть зацікавлені у чистоті своїх лав.

Наразі документ проходить етап міжвідомчого погодження, після чого його передадуть на розгляд Кабінету Міністрів та до Верховної Ради.

