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Одні з найщедріших: у світовому рейтингу благодійності Україна посіла друге місце

Даніела Долотова, журналістка сайту 11 Листопада 2023, 17:00
світовий рейтинг благодійності
Фото: Unsplash

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