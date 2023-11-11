Одні з найщедріших: у світовому рейтингу благодійності Україна посіла друге місце

Коли почалась повномасштабна війна, українське суспільство об’єдналось у єдину силу, яка допомогла у перші місяці відігнати ворожі війська від столиці. Та як би хто не сумнівався зараз у спільних силах, українці продовжують рухати Україну до перемоги над загарбниками. І цьому доказом може стати світовий рейтинг благодійності британської організації CAF.

Цьогоріч у рейтингу найщедріших Україна посіла друге місце, поступившись лише Індонезії, яка тримає переможні позиції вже шість років.

На диво, останнє місце у рейтингу зі 142 країн зайняла Польща. А ось нашого ворога РФ не варто недооцінювати, оскільки країна-агресорка посіла 102 місце. До речі, нещодавно ми пояснювали, чи справді ворог голий та босий.

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Індонезія Україна Кенія Ліберія США Мʼянма Кувейт Канада Нігерія Нова Зеландія

Зазначається, що з 2022 року Україна виявилась справжнім альпіністом у рейтингу, коли набрала 13 очок та значно піднялась у позиціях з десятого на друге місце.

Згідно з даними організації, 78% дорослих українців допомагають незнайомцям. 70% українців донатять, а 37% — займаються волонтерською діяльністю.

Світовий рейтинг благодійності ураховує середнє значення відповідей кожної країни, коли надає бали. Тож найвищі 100 балів набирає та країна, де більшість населення займається благодійністю.

Хочеш вивести Україну на перше місце у цьому рейтингу? Тоді читай, як планувати свій бюджет під час війни та знаходити кошти на донати.

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