Одни из самых щедрых: в мировом рейтинге благотворительности Украина заняла второе место

Когда началась полномасштабная война, украинское общество объединилось в единую силу, которая помогла в первые месяцы отогнать вражеские войска от столицы. Но как бы кто ни сомневался сейчас в общих силах, украинцы продолжают двигать Украину к победе над захватчиками. И этому доказательством может стать мировой рейтинг благотворительности британской организации CAF.

В этом году в рейтинге самых щедрых Украина заняла второе место, уступив лишь Индонезии, которая держит победные позиции уже шесть лет.

К удивлению, последнее место в рейтинге из 142 стран заняла Польша. А вот нашего врага РФ не стоит недооценивать, поскольку страна-агрессорка заняла 102 место. Кстати, недавно мы объясняли, действительно ли враг голый и босый.

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Индонезия Украина Кения Либерия США Мьянма Кувейт Канада Нигерия Новая Зеландия

Отмечается, что с 2022 года Украина оказалась настоящим альпинистом в рейтинге, набрав 13 очков и значительно поднявшись в позициях с десятого на второе место.

Согласно данным организации, 78% взрослых украинцев помогают незнакомцам. 70% украинцев донатят, а 37% — занимаются волонтерской деятельностью.

Мировой рейтинг благотворительности учитывает среднее значение ответов каждой страны, когда дает баллы. Наивысшие 100 баллов набирает та страна, где большинство населения занимается благотворительностью.

Хочешь вывести Украину на первое место в этом рейтинге? Тогда читай, как планировать свой бюджет во время войны и находить средства на донаты.

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