26 медалей за чотири дні: неймовірний тріумф України на ЧС у Сінгапурі

У Сінгапурі триває чемпіонат світу з параплавання, і збірна України після четвертого змагального дня має вже 26 нагород. Лише за один день синьо-жовті здобули дев’ять медалей — п’ять золотих і чотири бронзові.

Про це пише Суспільне.

Золото принесли одразу кілька лідерів команди. Данило Чуфаров виграв 200 метрів комплексним плаванням у класі SM11, показавши результат 2:19.34 хвилини.

Антон Коль став чемпіоном на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S1, фінішувавши з часом 5:15.69 хв.

Денис Остапченко підтвердив своє паралімпійське звання на 50 метрах на спині (S3), подолавши дистанцію за 46.06 секунди. У цій же дисципліні бронзовим призером став Сергій Паламарчук.

Ще одне золото здобув Андрій Трусов на стометрівці на спині (S7).

Він фінішував за 1:09.60 хв і майже на три секунди випередив найближчого суперника, італійця Федеріко Бічеллі.

Справжньою сенсацією стала 17-річна Вероніка Коржова, яка вперше у кар’єрі виграла чемпіонат світу на 100 метрах на спині (S7). Вона випередила титуловану канадку Даніель Дорріс більш ніж на секунду, завершивши дистанцію за 1:22.10 хв.

Бронзові нагороди цього дня також здобули Олексій Вірченко на стометрівці на спині, Едуард Городянин у вільному стилі та Олексій Федина на дистанції брасом.

За чотири дні змагань у доробку України вісім золотих, вісім срібних і десять бронзових медалей.

Це дозволило піднятися на п’яте місце в загальному заліку. Лідирує Китай із 15 золотими, чотирма срібними та чотирма бронзовими нагородами.

Досягнення українців у воді цього року не обмежуються лише світовою першістю.

Так, 20 січня стало особливою датою для маленької одеситки Емми Клочкової. Дівчинка у віці 2 роки й 4 місяці встановила національний рекорд, самостійно подолавши 25 метрів у басейні.

