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Порятунок чи жорстокість? В Австралії з гвинтокрила розстріляли близько 700 коал — у чому причина

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 12:00
Порятунок чи жорстокість? В Австралії з гвинтокрила розстріляли близько 700 коал — у чому причина
Фото Unsplash
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