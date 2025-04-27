Порятунок чи жорстокість? В Австралії з гвинтокрила розстріляли близько 700 коал — у чому причина

В Австралії за вказівкою уряду вбили близько 700 хворих коал. Для цього залучили снайперів, які відкрили вогонь з вертольотів. Ймовірно, під час цього були також були вбиті й здорові тварини, повідомляє New York Post.

Це сталося у національному парку Будж-Бім у штаті Вікторія. Напередодні там відбулися масові лісові пожежі, внаслідок яких багато коал зазнали опіків, травм та зневоднення. Так уряд хотів полегшити їхні страждання.

У зв’язку з масовими вбивствами активісти закликають уряд переглянути методику подібних операції, яка включала стрілянину по коалах з вертольотів.

Масове вбивство коал в Австралії: уряд зіштовхнувся з критикою

Операцію ініціювали на початку квітня. Планувалося винищити коал, які голодували, були зневоднені або поранені внаслідок лісових пожеж, що знищили понад 2000 гектарів лісів.

Чиновники наполягали на тому, що ці заходи були необхідними. Проте метод, який обрали для операції, викликав шквал критики. Зоозахисники відзначили, що важко, а то й неможливо визначити стан здоров’я коали з висоти в вертольоті.

Це збільшує ймовірність того, що здорові коали теж потрапили під вогонь снайперів. Вертольоти пролетіли приблизно на висоті 30 метрів над землею.

Використання повітряної стрільби слід розглядати як крайній захід. Це перший випадок, коли коал вбили стріляниною з вертольота.

— Винищення коал з повітря стало першим в Австралії та створює неприємний етичний прецедент, — йдеться в прес-релізі організації Friends of the Earth Melbourne.

В організації додали, що через перекриття території рятувальників не пустили всередину, щоб допомогти дитинчатам коал, які вижили, але залишилися без батьків.

Активісти також закликають уряд штату Вікторія припинити вирубування здорових евкаліптових дерев на прилеглих приватних плантаціях, щоб коали могли використовувати дерева для їжі та притулку.

Попри різку критику, в уряді Вікторії підтримали ідею винищення та наполягли, що діяли лише за порадою ветеринарних експертів.

У кількох австралійських штатах коали вже занесені до списку тварин, що зникають. Багато з них втрачають домівки через лісозаготівлю, розширення плантацій і лісові пожежі.

Дикі тварини страждають і під час війни в Україні, а рятувати їх доводиться великими зусиллями. Ми розповідали, як вивозять тварин, що залишилися у прифронтових зонах.

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