Чорне море зеленіє та загрожує хворобами. Чому слід дотримуватися правил гігієни та що відбувається

Одеська обласна адміністрація державна повідомила про стан забруднення вод Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Понад 1,5 тис. км² заполонили небезпечні токсичні водорості.

Читай у нашому матеріалі, чому в Одесі зелене море та чи можна в ньому купатися.

В Одесі зелене море: чи можна в ньому купатися — аналіз науковців

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павло Буланович розповів, що 1,5 тис. км² морських вод біля Одеси позеленіли від цвітіння синьо-зелених водоростей.

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Токсичні водорості поширюються під час високих температур, що викликає значне занепокоєння. Це стало одним з наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС на початку червня.

У воді виявлено холероподібні вібріони. Вони викликають гострі кишкові захворювання, тому людей вкотре закликають не купатися в Чорному морі та дотримуватися базових правил гігієни.

У Чорноморську в районі морського порту зафіксовані випадки виявлення яєць гельмінтів. Їх було знайдено не лише у воді, а й у піску. Люди нехтують правилами безпеки, тому наражають себе на захворювання.

Це може призвести до ланцюгової реакції і, як наслідок, поширення захворюваності серед населення. Заборону на вилов риби з лиманів, що мають зв’язок із морем, продовжили.

Водночас солоність моря підвищується, нині вона досягла мінімальної норми у 12-13 проміле. Цифра коливається, адже досі прісна вода потрапляє в море.

Орієнтовно на початку липня солоність Чорного моря має прийти до норми. Паралельно фіксується екоцид, адже вимирає флора та фауна, про це повідомили в Одеській ОДА.

Важливо: купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.

Раніше ми розповідали про вимирання дельфінів у Чорному морі через дії російських окупантів.

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