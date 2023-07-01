Черное море зеленеет и грозит болезнями. Почему следует соблюдать правила гигиены и что происходит

Одесская областная государственная администрация сообщила о состоянии загрязнения вод Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Более 1,5 тыс. км² заполонили опасные токсичные водоросли. Читай в нашем материале, почему в Одессе зеленое море и можно ли в нем купаться?

В Одессе зеленое море: можно ли в нем купаться — анализ ученых

Директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Павел Буланович рассказал, что 1,5 тыс. км² морских вод возле Одессы позеленели от цветения сине-зеленых водорослей.

Токсичные водоросли распространяются при высоких температурах, что вызывает значительную обеспокоенность. Это стало одним из последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС в начале июня.

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В воде обнаружены холеровидные вибрионы. Они вызывают острые кишечные заболевания, поэтому людей еще раз призывают не купаться в Черном море и соблюдать базовые правила гигиены.

В Черноморске в районе морского порта зафиксированы случаи обнаружения яиц гельминтов. Они были найдены не только в воде, но и в песке. Люди пренебрегают правилами безопасности, поэтому подвергают себя заболеваниям.

Это может привести к цепной реакции и, как следствие, распространению заболеваемости среди населения. Запрет на лов рыбы из лиманов, имеющих связь с морем, продолжили.

В то же время, соленость моря повышается, сейчас она достигла минимальной нормы в 12-13 промилле. Цифра колеблется, ведь до сих пор пресная вода попадает в море. Ориентировочно в начале июля соленость Черного моря должна прийти в норму.

Фиксируется экоцид, ведь вымирает флора и фауна, сообщили в Одесской ОГА.

Важно: купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.

Ранее мы рассказывали о вымирании дельфинов в Черном море из-за действий российских оккупантов.

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