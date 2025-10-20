Бронювання для батьків дітей з інвалідністю: що відомо про нововведення

Міністерство оборони України впровадило нову функцію в мобільному застосунку Резерв+, яка дозволяє батькам дітей з інвалідністю оформити відстрочку від мобілізації. Це оновлення стало доступним у останній версії програми, полегшуючи процес для військовозобов’язаних.

Читай у матеріалі, хто має право на відстрочку та як подати цю заяву — у матеріалі.

Хто має право на відстрочку та як подати запит

Послуга доступна для батьків дітей до 18 років з інвалідністю, а також для батьків повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи. Якщо обидва батьки є військовозобов’язаними, кожен може подати окремий запит. Головна умова — дані про інвалідність дитини повинні бути актуальними в реєстрах Міністерства соціальної політики.

Процедура подання запиту проста: після авторизації в Резерв+ на головному екрані натисни на три крапки, обери Подати запит на відстрочку та вкажи тип. Після відправки очікуй сповіщення про результат.

У разі відмови причиною часто є неповні або відсутні дані в державних базах. Оновити інформацію можна онлайн через портал ek-cbi.msp.gov.ua (після реєстрації дитини) або офлайн у ЦНАП, ОСЗН чи ПФУ.

Рекомендують починати з ОСЗН для швидкості. Необхідні документи:

свідоцтво про народження/ID-картка дитини;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

медичний висновок про інвалідність (форма №080/о для неповнолітніх) чи довідка про щоденне функціонування (для повнолітніх);

а також дані одного з батьків і витяг про місце проживання.

Важливо: документ про інвалідність має бути чинним. Якщо строк минув без переогляду, відстрочку не нададуть до отримання нового. При технічних проблемах з реєстрами запит варто повторити пізніше.

Ця ініціатива спрощує бюрократію для сімей, які потребують підтримки, і підкреслює увагу держави до соціально вразливих груп.

Також раніше ми повідомляли про відстрочку для багатодітних батьків — читай у матеріалі про цю функцію та її особливості.

