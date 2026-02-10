Вівторок та середа будуть найскладнішими — Шмигаль про ситуацію в енергосистемі

Енергетична ситуація в Україні залишається напруженою через тривалі низькі температури та необхідність масштабних ремонтних робіт.

За підсумками останнього засідання Штабу, вівторок та середа стануть найбільш складними днями для енергосистеми. Попри цілодобові зусилля ремонтних бригад на об’єктах генерації та часткову підтримку з боку сонячної генерації у світлу пору доби, споживачам слід бути готовими до суворих обмежень та складних графіків відключень.

Вівторок та середа — найскладніші дні в енергетиці: що відомо

Одним із ключових рішень Штабу, як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, стало стратегічне переформатування енергоспоживання в країні. Влада розпочала перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити додаткові потужності для населення:

Лікарні, водоканали та ключові соціальні об’єкти залишаються підключеними до мережі першочергово.

Інші установи, які раніше входили до критичних списків, поступово переводяться на автономну роботу. Забезпечення їх генераторами дозволить зняти навантаження з загальної мережі та переспрямувати цей ресурс до житлових будинків.

Інспекція енергетичного нагляду (Держенергонагляд) отримала доручення провести перевірки щодо дотримання справедливих лімітів. Мета — забезпечити рівні умови для всіх споживачів та унеможливити зловживання на місцях.

Поки українські фахівці працюють, міжнародні партнери продовжують підсилювати енергетичний фронт. Лише за останню добу до логістичних хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги загальною вагою 78 тонн.

До складу критично важливого обладнання увійшли 5 потужних силових трансформаторів від Азербайджану, які допоможуть відновити пошкоджені вузли розподілу, та 10 генераторів великої потужності від Італії.

Крім того, на підході масштабні партії допомоги від Європейського Союзу, Японії, Австрії, Литви, Чехії та низки міжнародних організацій, як-от ПРООН та UNICEF. Це обладнання буде негайно розподілено між найбільш постраждалими регіонами для стабілізації мережі.

