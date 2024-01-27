Відбудуй дім на своїй землі! Оновлення у програмі єВідновлення

Стартував новий етап у програмі єВідновлення. Відтепер власники земельних ділянок зможуть будувати нові будинки на своїх землях, повідомляє команда Дії.

Зазначається, що процедура подання заяви залишається незмінною. Користувачам достатньо оновити застосунок Дія, далі:

Зайти у Дію. Перейти в розділ єВідновлення. Обрати категорію “заяви про виплату”. Вибрати тип компенсації — грошова виплата.

Після цього слід почекати 30 днів, поки комісія місцевого самоврядування оцінить характеристики зруйнованого будинку та визначить суму компенсації.

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Нагадаємо, що максимальна сума компенсації на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення становить до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень — для приватних будинків.

У повідомленні наголошується на необхідності припинення права власності на знищений об’єкт та подачі повідомлення про початок будівельних робіт. Лише після цих дій можна подати заяву для отримання грошей на картку.

Отримані кошти можна використовувати виключно на будівельні матеріали або послуги у компаніях-учасниках програми. Детальну інформацію можна знайти за посиланням.

Компенсація виплачуватиметься у два етапи по 50%, при цьому між ними необхідно подати проміжний звіт.

Якщо ви не єдиний власник знищеного будинку, ви можете подати спільну заяву або кілька окремих. Кожен співвласник отримає індивідуальну компенсацію згідно зі своєю часткою.

До слова, раніше ми розповідали, коли виплатять компенсації за вже зроблені ремонти за програмою єВідновлення.

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