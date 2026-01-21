Для тебе Новини

Помер Олексій Брехт — ексголова Укренерго: його уразило струмом

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Січня 2026, 15:40 2 хв.
олексій брехт
Фото: Укренерго

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь