Помер Олексій Брехт — ексголова Укренерго: його уразило струмом

Міністерство енергетики повідомило про загибель Олексія Брехта — колишнього очільника Укренерго та члена правління компанії. Джерела Економічної правди повідомляють, що він помер через ураження струмом на одній з підстанцій.

Загинув Олексій Брехт: деталі

Міненерго додають, що Брехт понад чверть століття працював у сфері енергетики, пройшов шлях від інженера до очільника системного оператора.

Випускник Київської політехніки, він розпочав свою кар’єру у 1999 році на Київській ГАЕС. У 2024-2025 роках очолив НЕК “Укренерго” як т.в.о. голови правління. Згодом, відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він працював над втриманням системи.

Його внесок у стійкість об’єднаної енергосистеми України важко переоцінити. Ми запам’ятаємо Олексія Олександровича Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі, — зауважили в міністерстві.

У 2011–2016 роках Олексій Брехт працював в Укренерго над напрямками стратегічного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. У ці роки була удосконалена система розвитку мережі ОЕС України, оновлено політику приєднання електроустановок до магістральних мереж та впроваджено технічну політику підприємства.

Нагадаємо, днями новий міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з керівництвом Укренерго, щоб обговорити низку питань щодо покращення ситуації в енергосистемі.

Зокрема опрацювали питання збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну, а також узгодили проєкти для покращення передачі електроенергії із заходу країни на схід.

