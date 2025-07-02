Стоп мобінг: Зеленський підписав закон для захисту на роботі

Фото Getty Images, Facebook Президент Володимир Зеленський підписав важливий закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який включає положення щодо боротьби з мобінгом на робочих місцях. Цей крок дозволяє ефективніше захищати працівників від психологічного тиску під час війни. Що таке мобінг і як його розпізнати? Мобінг — це не просто неприємні стосунки, а систематичний психологічний терор або цькування на робочому місці. Він може виходити як від колег, так і від керівництва.Основна мета мобінгу — принизити співробітника, ізолювати його або створити такі умови, щоб змусити людину звільнитися. Це може проявлятися через образи, ігнорування, створення перешкод у виконанні завдань або інші форми психологічного тиску. Читати на тему Що таке харасмент та як поводитись у такій ситуації Більшість людей страждають від харасменту на робочому місці й навіть не знають про це. Читай, що таке харасмент, та вислови свою думку щодо цього. Як новий закон допоможе постраждалим? Прийнятий закон надає інструменти для боротьби з психологічним, економічним та іншими видами тиску на роботі. Ключова зміна полягає в тому, що тепер працівник або профспілка можуть звернутися до державного нагляду. У відповідь на таке звернення, компанія може бути піддана позаплановій перевірці — те, що раніше було заборонено в умовах воєнного стану. Крім того, варто пам’ятати, що ще у грудні 2022 року Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за мобінг. За подібне цькування або приниження передбачено штраф у розмірі від 1700 до 5100 гривень. Цей закон є важливим кроком до створення більш безпечного та справедливого робочого середовища в Україні, особливо у такий складний час. В Україні активно почали боротися з будь-якими проявами насилля. Нещодавно стартувала діджитал-кампанія проти домашнього насилля #НеЗдається. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Верховна Рада, Володимир Зеленський Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter