Стоп мобінг: Зеленський підписав закон для захисту на роботі

Президент Володимир Зеленський підписав важливий закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який включає положення щодо боротьби з мобінгом на робочих місцях.

Цей крок дозволяє ефективніше захищати працівників від психологічного тиску під час війни.

Що таке мобінг і як його розпізнати?

Мобінг — це не просто неприємні стосунки, а систематичний психологічний терор або цькування на робочому місці. Він може виходити як від колег, так і від керівництва.

Основна мета мобінгу — принизити співробітника, ізолювати його або створити такі умови, щоб змусити людину звільнитися.

Це може проявлятися через образи, ігнорування, створення перешкод у виконанні завдань або інші форми психологічного тиску.

Як новий закон допоможе постраждалим?

Прийнятий закон надає інструменти для боротьби з психологічним, економічним та іншими видами тиску на роботі.

Ключова зміна полягає в тому, що тепер працівник або профспілка можуть звернутися до державного нагляду.

У відповідь на таке звернення, компанія може бути піддана позаплановій перевірці — те, що раніше було заборонено в умовах воєнного стану.

Крім того, варто пам’ятати, що ще у грудні 2022 року Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за мобінг.

За подібне цькування або приниження передбачено штраф у розмірі від 1700 до 5100 гривень.

Цей закон є важливим кроком до створення більш безпечного та справедливого робочого середовища в Україні, особливо у такий складний час.

В Україні активно почали боротися з будь-якими проявами насилля. Нещодавно стартувала діджитал-кампанія проти домашнього насилля #НеЗдається.

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