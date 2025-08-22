34 роки тому в учнівському зошиті в лінійку була написана чернетка Акта проголошення незалежності України.

Цей історичний документ, створений дисидентом і борцем за свободу Левком Лук’яненком, став символом народження нової держави.

Сьогодні цей легендарний артефакт відтворили, щоб зберегти пам’ять про минуле та підтримати майбутнє.

Історія, що оживає на сторінках

У серпні 1991 року, коли у Москві відбулася спроба державного перевороту, українські депутати терміново повернулися до Києва.

Левко Лук’яненко, відчуваючи унікальний історичний момент, сказав, що саме зараз Україна повинна проголосити свою самостійність.

За відсутністю офіційних бланків, він використав звичайний шкільний зошит і за півтори години написав у ньому чернетку доленосного Акта. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила цей текст, і Україна стала незалежною державою.

Відтворений Зошит Незалежності є точною копією оригіналу, що зберігається в родині Лук’яненка.

Зошит, що створив державу: як чернетка з 1991-го стала благодійним проектом для звільнених з полону / 2 Фотографії

Палітурка та чернетка Акта на другій сторінці повністю відповідають оригіналу, який сьогодні є експонатом Національного музею історії України.

Проте інші сторінки зошита залишаються чистими, щоб кожен міг заповнити їх своїми ідеями та думками, які, можливо, одного дня також змінять долю країни.

Благодійна мета: на підтримку героїв

Зошит Незалежності — це не просто сувенір, це благодійний проект. Весь прибуток від продажу буде переданий громадській організації Азов.Супровід, яка опікується звільненими з полону військовими та їхніми родинами.

Надія Лук’яненко, дружина дисидента, підкреслює глибокий символізм цього проекту: її чоловік провів у радянських таборах понад 27 років, борючись за незалежність, а тепер українські воїни Азова відстоюють її на передовій.

Зошит, що створив державу: як чернетка з 1991-го стала благодійним проектом для звільнених з полону / 3 Фотографії

Ця ініціатива єднає покоління борців за свободу, нагадуючи про ціну незалежності.

За словами керівниці ГО Азов.Супровід, Ріни Рєзнік, цей проект є важливим нагадуванням про тих, хто щодня бореться за нашу свободу.

Підтримка військових, які пройшли полон, є нашим обов’язком на шляху до їхньої реабілітації.

Де можна придбати?

Зошит Незалежності можна знайти в мережах супермаркетів по всій країні, а також замовити онлайн.

А щоб надихнутись на нові звершення, читай, як Україна здобувала перемоги у битвах від Київської Русі й дотепер.