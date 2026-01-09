Через негоду всім закладам освіти рекомендують перейти на дистанційне навчання — Кабмін

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що Кабмін схвалив рішення щодо переведення всіх закладів освіти на дистанційне навчання через погіршення погодних умов — деталі в нашому матеріалі.
Дистанційне навчання через негоду: що відомо
Як повідомлялося, ця рекомендація стосується закладів усіх рівнів, а саме:
- дошкільної;
- загальної середньої;
- професійної та фахової передвищої;
- а також вищої освіти.
Забезпечити дистанційне навчання в цих закладах було рекомендовано до 19 січня 2026 року.
Крім того, уряд надав рекомендації перевести на дистанційний режим підприємства, установи та організації, якщо вони не належать до об’єктів критичної інфраструктури, а також якщо зміна формату доступна в умовах воєнного стану.
Також влада закликала не пересуватися власним авто без нагальної потреби, а надати перевагу громадському транспорту.
