Для тебе Освіта

Через негоду всім закладам освіти рекомендують перейти на дистанційне навчання — Кабмін

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Січня 2026, 13:00 1 хв.
дистанційка в школах
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь