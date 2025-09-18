Чи буде ДПА у 2026 році і коли запровадять новий формат іспитів для школярів

У 2026 році діти не здаватимуть обов’язкову ДПА (державну підсумкову атестацію). Але плани її повернення в найближчі роки вже оприлюднені. Кого торкнеться іспит і що відомо про новий формат ДПА – матеріалі.

Чи буде ДПА у 2026 році для 4 класу

У 2026 році діти поки що не здаватимуть обов’язкову ДПА у формі ЗНО. Чому? Тому що триває війна і безпека дітей і вчителів важливіша за будь-які тести.

Потрібно, щоб діти вчилися в нормальних умовах і не відчували зайвого стресу через екзамени.

Але вже зараз Міністерство освіти планує запровадити обов’язкову атестацію для 4 класу. Термін її повернення вже визначили — з 2027 року. Тобто 2025-26 навчальний рік буде тренувальним.

Вже цього навчального року розпочнеться підготовка до ДПА. У лютому-квітні 2026 року створять спеціальну освітню платформу для її проведення і передадуть УЦОЯО.

Навесні 2026 року проведуть першу тестову перевірку для десяти тисяч учнів, щоб подивитися, як на практиці запрацює система.

Фінансувати проведення тестової атестації буде держава.

Чи буде ДПА у 2026 році для 9 класу

У 2026 році звичайна атестація для 9 класу теж не буде не проводитися, учнів офіційно від неї звільнять. Але це не означає, що нічого не змінюється.

Український центр оцінювання якості освіти готує новий формат ДПА для 9 класу, який буде схожий на ЗНО.

Це означає, що замість старих шкільних тестів, учні спробують пройти оцінювання у новій формі.

Такий пілотний проект стартуватиме вже у 2026 році, але він торкнеться лише невеликої кількості шкіл – приблизно 2 тисяч учнів.

Але з 2028 року нова атестація стане обов’язковою для всіх випускників базової середньої школи, а це, за розрахунками статистів, майже 390 тисяч учнів.

Тетяна Вакуленко з УЦОЯО пояснила, що новий формат ДПА згодом може навіть впливати на відбір до академічних ліцеїв, якщо там буде високий конкурс.

Ініціатори повернення атестації вважають, що після тестування вона буде вводитися плавно, з урахуванням досвіду пілотного проекту, і без стресу для школярів.

Щодо учнів 11 класів, то поки інформації про тестування їхньої атестації немає, і випускники не складатимуть іспити.

Нагадаємо, що підсумкову атестацію скасували сім років тому, під час епідемії КОВІДу, а потім — на період повномасштабного вторгнення Росії.

