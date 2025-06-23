Для тебе Освіта

Освіта — не індульгенція від служби: міністр Лісовий про студентів 25+

Марія Бондар, редакторка сайту 23 Червня 2025, 11:45
Оксен Лісовий про освіту людей старше 25 років
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