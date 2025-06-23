Освіта — не індульгенція від служби: міністр Лісовий про студентів 25+

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що здобуття вищої освіти не має сприйматись як звільнення від виконання громадянських обов’язків.

Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Міністр Лісовий про студентів старшого віку

За словами міністра, відбулась нарада з ректорами львівських університетів, у якій також узяли участь начальник Львівської ОВА Максим Козицький та голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Під час зустрічі, обговорювали організацію навчання студентів старшого віку.

Лісовий підкреслив, що відповідальність за освітній процес лежить на керівництві вишів, і наголосив на необхідності не допускати ситуацій, коли право на освіту використовується не за призначенням.

Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань. Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності, — зазначив Оксен Лісовий.

Про можливості для абітурієнтів, демографічні виклики та найбільш популярні спеціальності для студентів 2025, розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

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